Pourriez-vous être hôtesse à Roland-Garros ? Faites le test !

Vous vous rêvez objet de désir en jupette de tennis ? Le guide de l’hôtesse parfaite pour Roland-Garros est en ligne.

Vendredi 2 juin, Le Parisien a révélé le contenu du « Guide de l’hôtesse parfaite » destiné aux cent jeunes femmes accueillant du public lors du tournoi de Roland-Garros. La charte énumère une myriade d’injonctions sexistes, reflet d’une vision archaïque de ce qui est considéré comme « féminin » (comprendre désirable pour le male gaze).

Sophie Binet, nouvelle présidente de la CGT, s’est insurgée sur BFMTV dimanche 4 juin 2023 de ce sexisme structurel : « Il y a un vrai problème avec le métier d’hôtesse, qui est structuré par les stéréotypes sexistes […] On nie leur professionnalisme en les enfermant dans un rôle de potiche ». À cela s’ajoute un milieu sportif encore profondément misogyne, comme le démontrent, entre autres, les récents débats sur le mondial féminin de Foot.

Et vous, auriez-vous pu être hôtesse d’accueil lors du célèbre tournoi de tennis ? (Comprendre : rentrez-vous parfaitement dans les critères de beauté de Roland-Garros ?) Faites le test !

Vous avez du poil aux pattes

Loupé ! Le règlement stipule très clairement que les hôtesses doivent avoir les jambes et les aisselles parfaitement épilées. Attention donc au pelage hivernal qui risquerait d’effrayer les clients. En plus de vos jambes, merci de lisser votre personnalité : piercings ou tatouages sont à proscrire. On dirait que vous essayez de casser l’ambiance.

Vous aimez le mascara bleu

Et puis quoi encore, ce n’est pas un Chit Chat Make-up. Rangez donc votre liner fluo et vos paillettes ! La consigne est claire : « Un maquillage léger, mais toujours présent et résistant aux intempéries ». Laissez de côté les couleurs criardes et vulgaires, il ne manquerait plus que vous ressembliez à une camionnette volée. Bien tenté.

Vous préférez les sneakers aux stilettos

Peu importe que vous redoutiez l’idée de passer 9h d’affilée debout, une lady ne porte rien d’autre que des « escarpins noirs classiques ». Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est Roland. Et il sait forcément mieux puisque c’est un homme.

Vous êtes team pantalon

Quelle idée. Pour être hôtesse d’accueil, il faut porter un « tailleur jupe », et « laisser ouvert le premier bouton ». À noter : les hommes doivent intégralement boutonner. Cette règle vous paraît injuste ? Mais, enfin, eux ne sont pas considérés comme un objet qui a pour seule vocation de séduire le regard de Jean-Richard en loge VIP.

Voilà pour la piqûre de rappel.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.