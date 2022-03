On fait (déjà) nos pronostics : qui va gagner Koh-Lanta 2022 ?

Qui devrait réussir, qui sera stoppé net par les malédictions, qui est à surveiller dans cette nouvelle saison du célèbre jeu de survie sociale ? L’avis de notre spécialiste Koh-Lanta est là, rien que pour vous.

Jouons à un jeu, comme disait l’autre. Après ce premier épisode de Koh-Lanta : Le Totem Maudit, je vous propose de faire ce que les anglo-saxons appellent un power ranking — nous allons prendre les trois équipes, puis classer les candidats et candidates par leur probabilité de réussite… sur la simple base de ce premier épisode et de leurs portraits !

Un procédé évidemment injuste pour nombre d’entre eux, qui ont été invisibles et résumés à un portrait caricatural de 5 secondes. Mais c’est ce qui rend la chose si drôle.

Jouez-y chez vous — vous pouvez même le faire chaque semaine, au fil des éliminations voire double éliminations…

Qui, chez les Nacpan (l’équipe LinkedIn), les Ilog (l’équipe STAPS) et les Turung (l’équipe des gens plus variés et normaux, donc plus intéressants), est en bonne posture, qui a déjà perdu ? Let’s go.

Chez les Bleus… (à lire avec la voix de Denis Brogniart) (les Napcan, mais bon, qui s’en souvient ?)

1. Samira

Cette candidate marocaine, championne de hand a un excellent profil de femme-de-Koh-Lanta-qui-va-loin : une stature sportive en diable qui la rend invirable dans la première phase du jeu, et une attitude parfaite pour survivre au volet social — neutre, sans se mettre en premier maillon de commandement.

C’est une remarque qui a aussi sa part d’empirique : Samira a sûrement été castée avec le souvenir de Naoil, gagnante de L’Île des Héros, en tête.

La prédiction

Jury minimum, sinon c’est moi qui mange des vers des îles.

2. Maxime

Maxime est trader. Il est « sportif » et « frustré s’il ne réussit pas ». Mais heureusement, le tableau s’éclaircit vite, à l’image de son sourire indétrônable — il a porté son équipe sur la première épreuve d’immunité.

La tête, les jambes, le sang-froid… j’ai envie de dire : seconde moitié de jury automatique.

La prédiction

Une trajectoire fulgurante qui pourrait l’emmener jusqu’à l’orientation.

3. Benjamin

Quelle ne fut mon excitation à l’idée qu’un homonyme allait enfin être candidat de Koh-Lanta. Allait-il devenir une future star du show et s’auréoler de gloire ? La France chantera-t-elle mon nom chaque mardi ?

C’est peu probable, car Benjamin a décroché la place d’archétype du « stratège » de cette saison. Enfin, ça, c’est ce qu’il souhaite — il fait un peu tout pour gagner du temps d’antenne et se dit « convaincu de ne pas être bête, et convaincu d’être un bon stratège ».

Sauf que comme le disait Godefroy de Montmirail : « ma fillote, on fait ces choses-là, on ne les dit point »… Être un stratège dans Koh-Lanta, c’est un stigmate ; l’annoncer à tort et à travers, c’est une erreur.

Benji sera-t-il le premier bon « stratège radar » depuis un bail ? Pour l’instant, il adopte une approche plus analytique et mesurée. On verra quand les Nacpan iront au conseil pour la première fois ! Je lui souhaite d’atteindre la phase individuelle où il pourrait briller en agent du chaos.

La prédiction

Profil typique du gars qui, quoi qu’il arrive, se fait avoir par les Ambassadeurs — il y va et perd sur tirage, il y va et perd au conseil suivant, il est désigné par quelqu’un d’autre parce qu’il représente une menace…

En tout cas, il rejoindra sûrement le tout début du jury, cimetière officiel des stratèges de Koh-Lanta.

4. Colin

Colin est suisse, et il est « digital manager » — ce qui veut dire qu’il « aime bien le digital, la connexion numérique etc. ». Le matin, il se connecte sur les Internets pour faire du business et manager des doigts, quoi. (Colin me fait penser à ce sketch.)

Et quand il se déconnecte, il va faire des tractions de poseur dans les bois. La tête et les jambes, donc. C’est le boss final, mais du disque 1 : il devrait se trouver quelque part en début du jury.

La prédiction

Maire digital de la résidence du jury final.

5. Olga

C’est le profil le plus original de cette saison : cette ex-danseuse du Moulin Rouge dresse aussi les serpents — et, on l’espère, les TOTEMS MODZIS. En l’état, elle est restée invisible dans l’équipe gagnante, donc on ne peut jauger de sa durée de vie que via le prisme de ses camarades.

Olga pourrait devenir une outsider dans cette équipe start-up nation… ou se révéler en vrai animal social qui bouffe la concurrence toute crue. Qui sait ? Clairement pas moi, donc c’est au milieu automatiquement.

La prédiction

Sortie sur une épreuve éliminatoire.

6. Géraldine

Qui ?????

C’est le souci quand tu as 24 têtes de pipe à mettre dans ton premier épisode… Et Géraldine, une maman parfaitement normale, en est l’une des principales victimes. « Elle a peur, mais elle est prête », la suite au prochain épisode, terminé bonsoir.

La prédiction

Sortie sur une épreuve éliminatoire. Elle devient donc la BFF d’Olga ; les deux lancent une nouvelle émission de voyages sur TFX. Le générique : « nos différences sont autant de chances ». Succès renouvelé pour deux saisons.

7. Fouzi

Directeur d’un grand groupe financier pour un « grand festival d’humour » (qui n’est sûrement pas Juste Pour Rire avec une fausse moustache), Fouzi est un joyeux drille, une bête de lol.

Auto-surnommé « le MBappé de la finance » — ce qui me fait vaguement peur — il a cette petite vibe propre aux gens qui essayent d’écrire leur propre page Wikipédia. Ainsi, il aime le « diktat et les personnalités staliniennes » et sort « le talent n’a pas d’âge » avant même d’avoir trente piges. Meh.

La prédiction

Sorti avant même le jury : ses forces ne collent pas à la partie collective du jeu. Aura du mal à survivre à deux conseils bleus.

8. Alexandra

La capitaine de l’équipe codifie un archétype dont l’épithète s’est bizarrement installé dans le linguo Koh-Lanta : elle est « directive ». « Elle doit prendre le lead, c’est plus fort qu’elle », nous souffle son portrait.

Elle porte bien les couleurs du bleu LinkedIn : la directrice de RCI Martinique est frappée d’une malédiction qui lui fait dire tout ce qu’elle pense. Sur les Internets, d’aucuns diraient qu’elle fait girlboss ; elle lance des petites remarques vaguement condescendantes à tout le monde, avec une fausse énergie un poil irritante de manageuse…

Mais attention : pas grand-monde n’aime son manager, et dans ces jeux de survie, le rôle de capitaine, aussi symbolique soit-il, est un siège éjectable. Après ce premier épisode, Alexandra s’installe tranquillou sur un gros trébuchet.

La prédiction

En sursis à chaque conseil bleu, mais peut avoir la gouaille pour se sauver un peu péniblement à chaque fois. Impossible de dépasser le tout début de jury.

Chez les verts… (OK, les Ilog, si vous y tenez)

1. Nicolas

Les verts, c’est encore plus difficile : c’est largement l’équipe la moins visible de ce pilote. Mais je propulse cet aventurier à la tête du classement de son équipe pour une simple raison statistique. Nicolas, gérant d’un magasin de sport, est une sorte de patchwork de tous les candidats qui vont loin et gagnent dans Koh-Lanta — et son attitude positive est un atout ultime.

La prédiction

Candidat ultra-sympathique, troisième, sacrifié sur les poteaux car réelle menace sociale pour le titre.

2. Ambre

Surnommée Calamity Jane par ses proches, Ambre chevauche-t-elle sa monture vers la réussite ?

Cette gestionnaire de formations sportives est apparue posée, bonne narratrice, un peu sportive —un profil équilibré qui devrait lui garantir automatiquement la seconde moitié de la saison, sauf coup du sort massif.

La prédiction

Sortie aux Destins Liés car trop menaçante à l’approche de la fin, en tant que cible alpha.

3. Jean-Philippe

JP est victime du portrait le plus lol de cette saison.

L’artisan-peintre est ultra chaud, et parle naturellement en CAPSLOCK — « SOIT ON ME JALOUSE, SOIT ON M’IDOLÂTRE », dit-il modestement. Et il veut marquer les esprits, un objectif affreusement contre-productif pour gagner dans Koh-Lanta.

Hélas, dans l’épisode 1, il est passé de ceci…

TOP POUR VAPORISER

à cela.

Moi de janvier à décembre

Par contre, rien ne dit qu’il ne peut pas faire partie de ces quelques aventuriers qui ont trouvé l’amour dans leur saison, en la personne d’Alexandra.

La prédiction

Milieu du jury, car pas particulièrement compatible avec la seconde phase du jeu.

4. Louana

Louana a littéralement été « élevée comme Mowgli ». Et OK, être élevée par des loups est un avantage non-négligeable dans Koh-Lanta, mais cette commerciale a révélé avoir du mal avec l’autorité… Chez les verts, ça ne devrait pas trop poser souci, cependant attention à ne pas se retrouver avec un mélange de bleus et de mauves qui lui feraient péter les plombs et sortir de sa zone de confort natale. À suivre.

La prédiction

Victime d’un échange entre les équipes.

5. Pauline

Son portrait raconte une histoire étrange : cette pro du kart a dû arrêter pour se concentrer sur les performances de son frère, jugé meilleur. C’est dur… et c’est tout ce qu’on sait de Pauline, laquelle a maintenant le désavantage d’avoir le bracelet maudit dans une équipe qui va sur-valoriser les performances physiques.

Elle devrait peiner à tenir quatre ou cinq rounds.

La prédiction

Ne devrait pas pouvoir résister jusqu’en avril.

6. Franck

Le doyen de l’aventure a 52 ans, et sa durée de vie dans Koh-Lanta semble extrêmement limitée — on l’a juste vu manger du taro, subir immédiatement les conséquences d’une réaction urticaire carabinée et beaucoup baver derrière, devant ses camarades un peu médusés.

Le montage et ses équipiers ont traité ça comme un élément de comédie. Il n’est pas exclu que ça serve de préparation pour une sortie sur blessure ou, s’il ne porte pas la prochaine épreuve, comme agneau sacrificiel.

Il faut être un démon sportif ou un monstre social quand on est quinqua à Koh-Lanta ; hélas, Franck mange juste n’importe quoi.

La prédiction

Victime de l’épisode 2, sur blessure, au conseil, les deux d’affilée ou en même temps (s’il imite ses camarades de la saison précédente en mangeant au conseil par exemple).

Non classé — François

François est pompier, alors Koh-Lanta a bien sûr tenté un storytelling de « sauveteur », d’héroïsme, et tutti quanti. Sauf que François est actuellement visé par une procédure judiciaire dans une affaire d’homicide involontaire.

Je vais donc choisir le silence poli jusqu’à ce qu’il devienne inévitable d’en parler ou que la justice rende son verdict.

Déjà éliminée : Lili

La cheffe d’entreprise sait peut-être recoudre les pieds de porc, mais hélas, il fallait choisir la spé spiritisme : elle n’a pas pu éviter la première malédiction du TOTEM MODZI, et a été évincée à l’unanimité au sein du premier conseil-surprise de la saison.

La prédiction Le verdict

Vingt-quatrième sur vingt-quatre. Aïe !

Chez les mauves Turung…

1. Yannick

Ce premier épisode nous a raconté deux choses sur Yannick : il est basketteur — donc très porté sur le collectif — mais aussi assez drôle et a la vanne facile, dans un bon dosage. Deux atouts pour durer !

Même avec, enchaîné au poignet, un vote automatique, il a passé ce premier conseil à zéro pour cent de vulnérabilité, c’est un bon indice.

La prédiction

Bon candidat pour être gagnant ! Surtout s’il va jusqu’à la réunification avec sa malédiction, ce qui lui rajoute en plus un bon CV.

2. Stéphanie

La star de ce premier épisode ! Stéphanie la croupière a du caractère, de la répartie, elle excelle en calcul mental et sait « gérer neuf à dix hommes à une table » — ce qui peut renverser la vapeur dans une émission où les mecs prennent l’avantage quand un scénario « guerre des sexes » s’installe.

Stéphanie est rigolote, c’est une excellente narratrice (une qualité étrangement rare dans cette émission, tant et si bien qu’on persiste à garder la voix de Denis pour nous expliquer l’évidence H24)… mais attention : pour survivre au début d’une saison de Koh-Lanta, il faut savoir se fondre dans le décor. Si elle passe les trois ou quatre premiers rounds, on tient peut-être une favorite.

En plus, Stéphanie est à la fois un sosie de Cindy (La Légende) et de la présentatrice britannique Victoria Coren-Mitchell. Double points bonus.

La prédiction

Potentielle finaliste, mais manquant de voix car s’étant embrouillée avec tout le jury.

3. Anne-Sophie

Coach sportif, femme de footballeur©, Anne-Sophie veut « s’épanouir sans son mari ». Contrat rempli dans ce premier épisode, où on la voit organiser un split vote sans que personne ne moufte et sans la moindre embrouille — fait bien trop rare pour être souligné. Bien joué.

La prédiction

Devrait surnager sans problème une majorité de la saison et ne se faire éliminer que quand il n’y aura plus aucune place pour se cacher, quelque part entre la septième et la sixième position.

4. Mattéo

Mattéo a un profil super intéressant, au cœur de cette tribu de métiers qui sortent un peu des canons récents de Koh-Lanta. Avec son corps de danseur, il a des qualités physiques moins démonstratives, mais qui pourraient se révéler redoutables s’il atteint la phase individuelle du jeu.

Pas étouffé par la confiance en lui, il peut aller loin… si les mauves n’enchaînent pas les conseils — sinon il deviendra une cible facile. Ce serait dommage, il a tout pour se fondre dans le décor, s’y installer et, pourquoi pas, monter en puissance.

La prédiction

Éliminé un peu par défaut juste avant la réunification.

5. Bastien

Un jour, je vous expliquerai comment on peut analyser le montage des candidats — à Koh-Lanta, dans ses versions internationales, voire dans n’importe quelle émission qui bosse sa narration.

Pour le moment, je vous dirai simplement que Bastien est un « invisible », donc dire quelque chose sur lui relève de la divination. On sait qu’il est cordiste, qu’il aime la montagne, le naturel et qu’il a une bonne tête. Et sans trop m’expliquer pourquoi, je lui trouve une tête de candidat qui échoue, mais loin dans le jeu — typique d’un perdant de l’orientation.

La prédiction

Un parcours ni stratégique ni particulièrement passif : il sera juste « là » d’un bout à l’autre et finira quatrième ou cinquième.

6. Jean-Charles

Jean-Charles est fustier ; lui aussi est proche de la nature, et son portrait lui donne une aura de gars qui garde son calme en toute circonstance. Traîner avec Anne-Sophie est, pour l’instant, une stratégie efficace, et… c’est tout ce qu’on peut dire à l’instant T.

Gros point d’interrogation, en somme.

La prédiction

Va avoir un bon parcours puis se faire avoir par les Destins Liés.

7. Setha

Je me sens obligé de faire une emphase sur le fait que Setha est une rarissime candidate aux origines asiatiques, et c’est d’autant plus édifiant dans une émission qui est toujours très lente en termes de diversité.

À part ça, Setha, graphiste, est une personne… qui a l’air tout à fait normale. C’est un atout pour nous, couch potatoes inondées de muscles saillants, et la jeune femme a fait preuve de bon sens et de solidarité stratégique sur ce premier épisode !

Elle n’en ressort pas dans une excellente posture et pourrait se retrouver dans une alliance minoritaire, mais elle dégage un truc modeste et cool qui peut jouer en sa faveur. Attention cependant : j’ai l’impression qu’il n’existe aucune configuration selon laquelle Setha peut survivre à deux ou trois conseils mauves…

La prédiction

Perpétuellement en sursis. Chaque conseil survécu sera une petite victoire.

Déjà éliminée : Céline

Lors de mes premières notes en ayant regardé les portraits avant même la diffusion du premier épisode, j’ai noté « infirmière libérale mal barrée ». C’est dire si Céline avait une place toute tracée de sacrifice humain pour devenir la première éliminée — seule l’existence d’une troisième tribu l’a sauvée de la vingt-quatrième place.

Être choisie capitaine sur la base de « elle va tout faire foirer » était un quinzième indice. Son « il fallait pas faire ça » en était un seizième.

Si jamais Céline revient sur blessure ou abandon (c’est tout à fait probable, et même statistiquement favorable), elle se refera probablement revirer sur le champ. Impossible de survivre quand on est une femme plus âgées et moins sportive dans cette ère de l’émission…

La prédiction

Revient suite à l’abandon médical de Franck, et se re-fait sortir prestement.

Notre trio de tête pour Koh-Lanta : Le Totem Maudit

À surveiller quoi qu’il arrive : Samira, Yannick et Stéphanie. S’ils arrivent tous les trois à la réunification et qu’ils se trouvent, ils peuvent tout tabasser ensemble : les trois ont des qualités particulièrement complémentaires et sont équilibrés dans leur manière de faire, de raconter les évènements, d’interagir avec les autres, de se fondre dans la masse ou, au contraire, de se défendre.

Et maintenant c’est à vous : faites vos jeux. On fera le comparatif bien plus tard dans la saison. Bonne chance à toutes et à tous, et à demain pour le récap salé de Koh-Lanta : Le TOTEM MODZI, épisode 2 !