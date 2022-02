La malédiction Koh-Lanta continue : le pompier de cette année est… soupçonné d’homicide

Koh-Lanta 2022 n’a pas encore commencé que l’émission est déjà dans la sauce. Le Canard Enchaîné révèle que l’un des candidats est sous le coup d’une enquête pour homicide involontaire…

Koh-Lanta : Le Totem Maudit ? More like Koh-Lanta : Le Projet maudit… c’est ça, ou Denis Brogniart est sous le coup d’un envoûtement maléfique. Rien d’autre ne pourrait expliquer l’enchaînement de poisses qui s’abattent sur le jeu de survie le plus populaire de France (en même temps, c’est le seul).

Après le fiasco La Légende, sa triche à tous les étages et son absence de vainqueur, Adventure Line Productions (ALP), la société derrière Koh-Lanta, espérait probablement une édition 2022 sans remous. Las, le premier épisode n’est même pas sorti que la sauce est déjà là…

Oups : un candidat de Koh-Lanta est soupçonné d’homicide involontaire

Comme le révèle le Canard enchaîné, repris par Voici et 20 Minutes, l’un des candidats de Koh-Lanta 2022, le pompier de l’Hérault François, est sous le coup d’une enquête judiciaire pour homicide involontaire depuis 2016. Elle concerne des faits survenus pendant une intervention sur un incendie de forêt.

L’homme et six de ses collègues sont soupçonnés « d’avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes », causant la mort d’un sapeur-pompier et la blessure de trois autres.

Comment la production pouvait-elle ignorer l’enquête ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ALP ignorait tout de cette affaire. Contactée par Voici, la production affirme :

« Nous n’étions pas informés de cette mise en examen. L’information le concernant n’était pas publique et elle est couverte par le secret de l’instruction. Nous avons suivi nos process de sélection qui sont encadrés par la loi afin de respecter la vie privée des concurrents. »

L’homme étant évidemment innocent jusqu’à preuve du contraire, son casier judiciaire est vierge. Il l’a donc transmis à ALP sans soulever d’alerte.

Coup dur pour Koh-Lanta 2022

Luc Abratkiewicz, avocat des victimes, confie au Canard que la participation de François à Koh-Lanta est une preuve du « mépris pour les victimes » du service départemental d’incendie et de secours qui emploie l’homme.

Un sentiment assez partagé pour que Koh-Lanta : Le Totem maudit soit menacée par ces révélations ? La France a-t-elle envie de regarder chaque mardi un homme ayant peut-être causé la mort de ses camarades pompiers ? L’émission, qui doit débuter le 22 février en prime time, peut-elle être annulée ?

L’avenir nous le dira. Fort est à parier, en tout cas, que dans les bureaux d’ALP, ce 9 février est agité…