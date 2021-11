L’offre ciné-séries de CANAL+, qui inclut Netflix, Disney+ et leurs potes, est à 25,99€ par mois !

Si votre programme de l’hiver se résume à ressortir un grand plaid pour passer des soirées ciné à la maison, CANAL+ tombe juste. Pour le Black Friday, son offre ciné-séries est en promo !

Le temps est aux bonnets, doudounes et écharpes. La pluie et le vent nous poussent à rester chez nous. Se lover dans ses draps et passer le temps à cocooner devant un film ou une série, c’est l’une des définitions du bonheur, non ? Et à cette période de l’année, entre les livraisons de sushis à domicile et les téléfilms de Noël, on a plus d’une raison de rester au lit !

Pour avoir le plus de choix possibles — films, séries, dessins animé, documentaires — on jongle entre toutes les plateformes de streaming. OCS, Disney+, Netflix on ne sait plus où donner de la tête et le prix de vos soirées cocooning peut faire mal à la fin du mois.

Avec son offre ciné-séries, CANAL+ propose LA meilleure chose : un abonnement qui regroupe toutes ces plateformes et leurs contenus ! Exit la liste d’identifiants et de mots de passe différents pour plusieurs comptes qui nous coûtent un rein. En ce moment l’offre ciné série est à 25,99 euros par mois pendant un an.

L’offre ciné-sériephiles de CANAL+

Que vous soyez une amatrice de bons films voulant nourrir sa culture cinématographique ou juste adepte du binge-watching sous la couette, cette offre ciné-séries va faire des heureuses.

On aime avoir le choix, et là ce n’est pas ce qu’il manque ! Ce pack offre l’accès à une multitude de contenu — tout CANAL+, bien évidemment, qui propose des centaines de films /séries inédites et de créations originales, mais aussi, pour les amatrices de sport, les grands prix de F1 ou la Champions League.

Cette offre vous donne également accès à un compte Netflix standard (vous pourrez profiter des films et séries sur deux écrans simultanés), mais aussi à des comptes Disney+ (quatre écrans simultanés), OCS et Starzplay. Cet abonnement est disponible sur tous vos appareils — TV, smartphone, tablettes ou ordinateur. Il est possible de partager ! Deux personnes peuvent profiter de films ou séries grâce à CANAL+ de manière simultanée.

Il faut quand même préciser que cette promotion de 25,99€ par mois n’est valable que pendant un an. Au bout de douze mois, le pack repasse à 35,99€ — et pour profiter de cette offre à moins de trente euros, il faut s’engager pendant 24 mois. Si vous souscrivez trop vite, pas de panique ! Vous avez 30 jours pour vous rétracter.

L’offre ciné séries CANAL+ en bref

Les contenus CANAL, Netflix, Disney+ et OCS sur une seule plateforme

Deux personnes peuvent profiter de l’offre simultanément

25,99€ pendant un an et un engagement de 24 mois pour en profiter

Crédit photo : Pexels / cottonbro