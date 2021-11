Les films et séries qui arrivent sur Netflix en décembre 2021

Après novembre, qui est sans conteste le pire mois de l’année, arrive enfin les réjouissances sucrées du mois de décembre, et avec elles leur joli lot de nouveautés Netflix.

Vous vous gelez les ovaires mais vous vous en fichez parce que vous avez désormais un sapin qui embaume votre salon ?

C’est que le mois de décembre arrive à grands pas, et avec lui un cortège de guimauve au chocolat, de repas gargantuesques et bien sûr de programmes Netflix.

Alors, qu’est-ce qui débarque dans le catalogue du mois de décembre ?

Les films qui arrivent sur Netflix France en novembre 2021

Don’t Look Up, le 24 décembre

Pour fêter Noël comme il se doit, Netflix met enfin en ligne l’une de ses créations les plus attendues de l’année signée Adam McKay, le réalisateur du génial The Big Short !

Cette année, le cinéaste revient avec une production qui impressionne ne serait-ce que par son affiche sur laquelle on ne compte QUE des noms qui sentent le gratin : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Chris Evans, et Meryl Streep pour ne citer qu’eux et elles.

Don’t Look Up suivra les déconvenues de deux astronomes calamiteux qui essaient d’alerter les médias et les dirigeants du monde sur le fait qu’une énorme météorite se dirige vers la Terre et menace de la détruire.

The Lost Daughter, le 31 décembre

Après Noël, place au Nouvel An, avec une création qui n’augure que du bon si l’on se fie déjà à sa réalisatrice Maggie Gyllenhaal ainsi qu’à son casting composé de Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson.

The Lost Daughter raconte l’histoire d’une femme dont les paisibles vacances en bord de mer se gâtent lorsque son obsession pour une jeune mère séjournant dans une villa voisine éveille un passé douloureux.

Mystérieux et 100% féminin, cette nouvelle production à tout pour séduire les abonnés de la plateforme !

Les autres films qui arrivent sur Netflix en décembre 2021

Vous pourrez également regarder sur la plateforme :

The Power of The Dog, le 1er décembre

Sweetie, La leçon de piano, Brighstar, le 1er décembre

Impardonnable, le 10 décembre

Que souffle la romance, le 2 décembre

La famille Claus 2, le 2 décembre

La cassette, le 3 décembre

Retour au bercail, le 10 décembre

Two, le 10 décembre

Un Noël en Californie, le 16 décembre

Papa ne fait pas de cadeau, le 21 décembre

Aux antipodes de Noël, le 24 décembre

Les séries qui arrivent sur Netflix France en décembre 2021

La Casa de Papel, partie 5, volume 2, le 3 décembre

Eh non, ça n’est toujours pas fini !

La Casa de Papel revient pour la seconde partie de sa saison 5 début décembre.

Et la situation tourne au cauchemar pour le professeur qui doit tout mettre en œuvre pour évacuer l’or de la banque, mais surtout son équipe en péril…

The Witcher saison 2, le 17 décembre

The Witcher, c’est à la base Le Sorceleur (titre français), une saga littéraire de fantasy signée Andrzej Sapkowski.

L’auteur a donné son accord pour que son monde continue à vivre à travers le jeu vidéo. The Witcher était né, et a connu un grand succès, tout comme la première saison de cette série déjà culte, dont vous pourrez bientôt savourer les nouveaux dangers !

Emily in Paris, saison 2, le 22 décembre

Attention, à vos croissants !

Emily débarque de nouveau à Paris pour vous livrer tous ses plus beaux clichés sur notre gastronomie, nos coutumes de gros cons et nos sacs de luxe par milliers qui dorment tranquillement dans nos appartements de 200 m2.

Miam !

Les autres séries qui arrivent sur Netflix en décembre 2021

Perdu dans l’espace, saison 3, le 1er décembre

Élite : histoires courtes, à partir du 15 décembre

The Silent Sea, le 14 décembre

Cobra Kai, le 31 décembre

Ne t’éloigne pas, le 31 décembre

Queer Eye, saison 6, le 31 décembre

Voilà quelques belles raisons de ne plus jamais sortir de chez vous !

À lire aussi : Après Squid Game, Hellbound est la nouvelle sensation sud-coréenne qui transcende les abonnés Netflix