Sélection de jeans grande taille qui vont vous aller comme un gant pour la rentrée

Vous êtes à la recherche d’une tenue pour la rentrée et vous n’êtes pas satisfaite par l’offre proposée au-delà de la taille 44 ? La marque allemande Ulla Popken propose un large choix de jeans grande taille pour femme.

Faire plus qu’une taille 44 et réussir à faire transparaître sa personnalité à travers son style relève parfois du miracle. La taille moyenne des Françaises a beau être le 42, même ce dernier a tendance à être considéré comme une grande taille, à tort. Les marques se ferment tout simplement une part importante du marché.

C’est une aubaine pour certains de nos voisins européens qui ont l’esprit plus ouvert en ce qui concerne les mensurations de leurs clients et l’inclusivité des corps. C’est le cas de la marque Ulla Popken qui propose notamment un large choix de jeans grande taille femme. Imaginée outre-Rhin, son leitmotiv et de mettre en valeur les courbes des femmes, en proposant des coupes ajustées, tendances et de bonne qualité.

Des jeans pour les femmes rondes

Au diable les amples vêtements aux teintes foncées, qui sont souvent la seule proposition faite aux personnes s’habillant en grande taille. Ulla Popken souhaite sublimer tous les corps avec un dressing coloré et surtout bien taillé avec un large choix de jeans en grande taille femme. Une pièce que toute personne dotée de deux jambes devrait pouvoir s’offrir sans craindre que celle-ci ne lui convienne pas.

Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, conceptualiser un jean en taille 48 ce n’est pas seulement ajouter des centimètres à un patron de taille 46. C’est prendre en compte les formes du corps comme le ventre, le dos, les fesses, les hanches, les cuisses et les mollets. Justement dans ce domaine, Ulla Popken est devenu une référence en présentant un vestiaire de la taille 44 à 60.

Parmi cette offre alléchante, la sélection de jean grande taille femme propose des coupes très variées : du skinny, du patte d’éléphant, du ballon, du mom, boyfriend, du large… En résumé, vous y trouverez certainement votre bonheur. Mais pour la rentrée, trois formes de pantalon tirent leur épingle du jeu parmi les tendances. Des coupes de jeans qui ont le mérite d’être flatteuses pour les femmes rondes.

Jean patte d’éléphant

En premier, le jean patte d’éléphant qui revient sur le devant de la scène, mais qui ne l’a jamais vraiment quitté puisque c’est un intemporel qui vous donnera immédiatement de l’allure. Les détails de ce modèle ajoutent un côté mode, qui font sortir cette pièce de l’ordinaire : la braguette boutonnée, ses vraies quatre poches et ses coutures fantaisies qui tout le long de la jambe qui allongent considérablement la silhouette.

Jean patte d’éléphant Ulla Popken à 69,99 €

Le pantalon à pince version denim

Vient ensuite le pantalon idéal si vous êtes sensible à la tendance old fashion et old money qui sévit sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. C’est encore une fois un intemporel, qui pourra vous accompagner en journée, en soirée et même dans votre vie professionnelle. Le petit plus de ce jean grande taille ce sont sa ceinture élastique et ses passants.

Jean droit large à pinces de la marque Ulla Popken à 79,99 €

La jupe-culotte jean claire

En troisième position vient cette jupe-culotte qui sera idéale pour parer aux chaudes températures de l’été indien 2023. De couleur claire, avec ses ourlets effilochés et en coton bio certifié par ECOCERT, cette pièce vous aidera à supporter la chaleur tout en vous offrant un style casual chic. Cette jupe-culotte pourra s’accorder à votre guise avec des chaussures plates ou des talons.

La jupe-culotte en jean de la marque Ulla Popken à 79,99 €

Le jean droit à fente

Cette sélection se termine avec un jean straight très près du corps. Mais ce qui lui donne sa place dans cet article, ce sont ses fentes sur le côté et sa base frangée. Ce sont ces deux détails qui le font se démarquer parmi le large choix de jean grande taille femme proposé par la marque Ulla Popken.

Le jean straight fit à pince de la marque Ulla Popken à 69,99 €

Voici de quoi vous rhabiller pour la rentrée ou au moins, vous donner des idées qui vous permettront peut-être d’oser les jeans à la coupe ajustée pour mettre en valeur les formes de votre corps. Évidemment, libre à vous de porter ce que vous voulez, et de jeter un œil à la totalité du large choix de jeans grande taille proposé par Ulla Popken. Vous y trouverez certainement votre coup de cœur de la rentrée.