Et si on arrêtait de se rincer la bouche après le brossage des dents ?

Après s’être brossé les dents, il est de coutume de se rincer la bouche à grandes eaux. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Depuis le plus jeune âge, on nous répète que pour garder une haleine fraîche et assurer une bonne hygiène dentaire, il faut se laver les dents au moins deux fois par jour avec une brosse à poils souples et une lichette de dentifrice fluoré.

Mais qu’en est-il du rinçage ? Avons-nous raison de balayer les résidus de dentifrice et de mousse « menthe frisson » avec une rasade d’eau du robinet ? On fait le point sur cette question sans précéDENT.

Rinçage des dents : quelles sont les recommandations officielles ?

Si les recommandations de l’UFSB (Union Française pour la Santé Bucco-dentaire) concernant le brossage des dents sont claires, les informations sur le rinçage du dentifrice sont pour ainsi dire inexistantes : aucune autorité scientifique française ne semble se positionner sur le sujet.

De l’autre côté de l’Atlantique Nord, chez nos cousins québécois, le discours est pourtant limpide comme du bain de bouche : sur son site officiel, l’Association dentaire canadienne conseille de ne « pas se laver la bouche immédiatement après avoir fini de [se] brosser les dents » mais plutôt de « recracher simplement tout excédent de dentifrice ».

Même son de cloche au Royaume-Uni, où la Fondation pour la Santé Bucco-dentaire (Oral Health Foundation) et l’Association Dentaire Britannique (British Dental Association) luttent depuis plusieurs années contre le rinçage de la bouche à grandes eaux via la campagne de sensibilisation Spit don’t Rinse (« Crachez mais ne rincez pas », en bon français de France).

Alors qu’est-ce qu’on fait ?

Rincer ou cracher, qu’en disent les pros ?

Elise, chirurgien-dentiste derrière le compte instagram Les Maux de la Bouche , nous éclaire sur la question :

« À ce jour, aucune étude poussée ne confirme qu’il faut cracher plutôt que rincer son dentifrice, mais en théorie, ça paraît très logique : plus les fluorures contenus dans le dentifrice vont être au contact des dents, plus ils seront efficaces pour renforcer l’émail et permettre la reminéralisation des lésions carieuses. »

Il conviendrait donc de recracher l’excédent de dentifrice, et non de se rincer abondamment la bouche, afin que le fluor continue d’agir. En cas d’hypersensibilité dentaire, garder une fine couche de dentifrice sur les dents peut même être bénéfique :

« C’est un conseil qu’on donne aux personnes qui ont un risque carieux élevé, ou qui ont les dents sensibles. Dans certains cas, on encourage même les patients à masser une petite quantité de dentifrice fluoré sur les dents douloureuses, puis à laisser poser le produit afin qu’il puisse agir directement sur la sensibilité. »

Et pour celles et ceux à qui l’idée de garder des restes de dentifrice dans la bouche donne froid dans le dos, Elise se veut rassurante :

« On ne risque rien à garder un peu de dentifrice sur les dents même si, depuis plusieurs années, des groupes anti-fluor tentent de nous faire croire le contraire. Pour que l’ingestion des fluorures soit toxique, il faudrait avaler 15 à 30 tubes de dentifrice en une fois ! Le seul intérêt du dentifrice, c’est le fluor, alors si on ne souhaite pas en utiliser, autant se brosser les dents avec de l’eau pendant deux minutes, ça reviendra au même… »

Maintenant qu’on sait tout ça, il ne nous reste plus qu’à trouver un dentifrice au goût pas trop désagréable. Si les labos m’écoutent, je propose un parfum « carbonara » !

Crédits photos image de Une : Ron Lach