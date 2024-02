La recette facile des crumpets, parfaite pour un english breakfast

Moelleux et légers, les crumpets sont le mets parfait pour vivre un petit déj’ à l’heure anglaise. On vous donne la recette.

Hormis si vous êtes trypophobe, vous risquez d’adorer les crumpets. À mi-chemin entre les pancakes et les muffins, ces petits pains typiquement british ont la particularité de voir apparaître des dizaines de petites alvéoles sur leur dessus à la cuisson.

Garnis de beurre et de marmelade (ou confiture), ils sont très appréciés outre-Manche au petit-déjeuner, mais peuvent aussi se déguster en version salée, surmontés de creame cheese et de saumon fumé. En plus, ils sont très faciles et rapides à préparer, comme le prouve notre recette.

Les ingrédients (pour 5 crumpets environ)

125 g de farine de blé

1/2 sachet de levure chimique

3 g de levure boulangère sèche

10 cl d’eau tiède

10 cl de lait tiède

1 pincée de sel fin

un peu de beurre pour la cuisson

La recette des crumpets

Commencez par diluer la levure de boulanger dans l’eau tiède et laissez reposer 10 minutes environ.

Dans un saladier, mélangez la farine, la levure chimique et le sel. Creusez un puits et ajoutez-y la farine boulangère délayée dans l’eau. Mélangez bien. Ajoutez progressivement le lait tiédi.

Dans une poêle bien chaude, faites fondre un peu beurre. Ajoutez au fond de la poêle un cercle d’environ 7 cm de diamètre que vous aurez préalablement beurré (si vous n’en avez pas, ce n’est pas la fin du monde, vos crumpets seront moins bien formés, c’est tout), que vous remplissez aux 3/4 de pâte à crumpets.

Laissez cuire 3 minutes environ à feu moyen, jusqu’à ce que des bulles apparaissent à la surface du crumpet. Laissez cuire encore 1 minute sur l’autre face. Recommencez jusqu’à épuisement total de la pâte à crumpets.

