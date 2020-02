La meilleure tarte pomme-cannelle à déguster au chaud

— Publié le 19 octobre 2019

J’aime manger, ça n’est un secret pour personne. Mais j’aime par dessus tout manger des choses adaptées aux circonstances.

Des clémentines au coin du feu chez mon papa, du poulet rôti chez mes grands-parents, des crêpes le dimanche matin midi avec mon mec… Et de la tarte pomme-cannelle en buvant du thé sous un plaid devant une série.

La meilleure recette de tarte pomme-cannelle du monde

La tarte pomme-cannelle, je n’en mange pas souvent car je n’ai moi-même pas de four chez moi (miskina).

C’est ma super pote Charlotte (bisous à toi Cha) qui en fait régulièrement quand elle vient chez moi, et comme c’est la plus sympa, elle m’en laisse toujours une part pour le lendemain… part que je dévore goulûment devant une série avec un thé sous un plaid, donc.

Comme c’est une personne extrêmement généreuse, elle a accepté de me dévoiler sa recette, qu’elle a apparement adaptée à partir de celle de SuperBon sur Facebook.

Je te la dévoile donc aujourd’hui avec son accord. Pour faire la meilleure tarte pomme-cannelle du monde, il te faudra…

1 pâte brisée

1 pâte sablée (tu peux également utiliser 2 pâtes brisées selon tes préférences)

4 pommes

60g de sucre

40g de farine

de la cannelle

un peu de beurre

1 jus de citron

1 jaune d’œuf

Coupe les pommes en petits bouts, ajoute le jus de citron et la cannelle et mélange. Ajoute ensuite le sucre et la farine, et mélange à nouveau.

Verse le tout dans un plat au fond duquel tu auras posé la pâte brisée, et ajoute des petits morceaux de beurre sur le dessus.

Dépose ensuite la pâte sablée en tresses par dessus (la vidéo de SuperBon montre bien comment faire). Pour faire plus simple, tu peux également effectuer des traits en quinconces au couteau, puis étirer la pâte ce qui formera des trous similaires à ceux des tresses.

Badigeonne de jaune d’œuf la pâte du dessus avec un pinceau.

Ensuite, c’est 45min au four à 180°C !

Et voilà, un délice à l’état pur, et pourtant d’une simplicité sans nom ! Bon, c’est pas tout mais ça m’a foutu la dalle. Allez, bon ap’ !

