La recette facile des pommes de terre farcies au fromage, pour les soirs de flemme

Très simples à préparer et hyper savoureuses, ces pommes de terre en robe des champs vont sauver votre dîner de ce soir.

Les pommes de terre en robe des champs (et non en robe de chambre, comme je l’ai cru jusqu’à un âge avancé) sont des pommes de terre cuites au four, au micro-ondes, ou même au barbecue ou dans une cheminée, le plus souvent enveloppées dans de l’aluminium ou du papier sulfurisé.

Rapides et faciles à préparer, délicieuses avec une salade, les pommes de terre en robe des champs se déclinent selon vos envies. En voici une version cheesy pour plus de gourmandise.

Les ingrédients (pour 4 personnes)

4 belles pommes de terre

4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

Une bûche de chèvre (ou tout autre fromage qui vous fait envie)

Un sachet d’emmental râpé

Quelques brins de ciboulette ciselés (facultatif)

Sel et poivre du moulin

La recette des pommes de terre farcies au fromage

Commencez par faire cuire les pommes de terre dans de l’eau salée. Au bout d’une vingtaine de minutes, piquez-les de la pointe d’un couteau pour vérifier si elles sont cuites. Si elles le sont, retirez-les de l’eau et laissez-les refroidir.

Lorsqu’elles sont tièdes, coupez-les dans le sens de la longueur et évidez-les délicatement à l’aide d’une petite cuillère.

Mélangez la chair de pomme de terre avec un cuillère de crème fraîche, une petite poignée d’emmental râpé, le sel, le poivre et la ciboulette ciselée. Réintégrez la chair à l’intérieur de la pomme de terre, que vous surmontez ensuite d’une tranche de bûche de chèvre.

Cuire au four à 2OO°C pendant 15 minutes et dégustez sans tarder.