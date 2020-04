3 recettes au four faciles, pas chères et saines

Le 19 février 2017

L’autre jour, je parlais avec un copain qui venait d’acquérir un petit four électrique pour son studio. Un peu penaud, il m’a avoué :

— Bon, en vrai, je m’en sers pour les pizzas et les quiches surgelées…

Mon sang n’a fait qu’un tour.

Soyons honnêtes, je ne crache pas sur la pizza royale décongelée des soirs de flemme, hein. Mais je cuisine tellement TOUT au four que ce gâchis de potentiel me désespère.

Pour mon pote, et pour toi qui es peut-être dans sa situation, voici des recettes simples et rapides à faire au four, pour bien manger, pour pas cher, sans passer 100 ans derrière les fourneaux.

T’as pas de four ? Direction nos autres recettes et notre article sur la cuisine au micro-ondes !

Toutes ces recettes fonctionnent avec un four traditionnel, un four électrique ou un four à chaleur tournante, mais les temps de cuisson peuvent varier alors n’hésite pas à surveiller !

Recettes de légumes rôtis au four

Margaux t’en parlait déjà dans ses recettes pour rendre les choux de Bruxelles moins dégueu : les légumes rôtis, c’est la vie !

C’est aussi la préparation la plus simple du monde.

Préchauffe ton four à 200°C

Coupe tes légumes en morceaux de taille à peu près égale

Mets-les dans un saladier avec du sel (fin si tu aimes le goût, gros si tu veux du croquang) et les épices / herbes de ton choix

Arrose d’un filet d’huile et mélange bien pour badigeonner un peu tous les légumes

Fous ça sur une plaque (avec ou sans papier sulfurisé), et enfourne environ 30 minutes.

BAM BÉBÉ. Voilà une assiette de légumes avec très peu de matière grasse, plein de goût et très peu de boulot côté cuisine.

Quelques idées de plateaux de légumes à rôtir :

Chou fleur, brocoli, choux de Bruxelles… j’aime le chou

Carottes, pommes de terre (tu peux les précuire si tu as peur que ça soit trop long), oignons, panais

Asperges, oignons nouveaux, poireaux

Poivrons, tomates, aubergines, courgettes

Ça couvre bien le rayon fruits & légumes de la grande surface ou du marché en bas de chez toi, non ?

Recette des samoussas croustillants au four

Dis bonjour à tes nouveaux meilleurs amis.

Les samoussas, c’est LE truc qui m’a sauvée de la famine (presque) et en plus ça impressionne tout le monde alors que c’est bête comme chou à faire. Donc ça claque pour un rendez-vous galant ou un apéro un peu chic.

Voici la marche à suivre !

Achète des feuilles de brick (ça coûte rien et ça se garde bien)

Fous-y c’que tu veux dedans je suis pas ta mère

Replie les feuilles comme indiqué sur le paquet (tu vas sûrement te foirer au début mais c’est pas grave au pire tu fais des tubes si tu galères trop)

Là tu sens le pro à la fin il replie le petit bout de pâte dans le triangle pour faire un chausson c’est super BG (et j’adore la musique)

Badigeonne d’un œuf battu pour que ça dore bien (ou d’une matière grasse type huile ou margarine fondue si tu ne veux pas consommer d’œuf ou que t’as fini ta dernière douzaine pendant le brunch de dimanche)

Enfourne à 180°C pendant genre 15/20 minutes jusqu’à ce que ça soit bien doré et croustillant

Bon ok je t’entends d’ici : « Mymy, je sais que t’es pas ma mère, mais j’y fous quoi dans mes samoussas ? ». J’arrive.

Des épinards (idéalement mélangés à de l’oignon / ail haché) et du chèvre

Des petits cubes de poivron et de tomate revenus à la poêle

De la viande hachée cuite et un peu de sauce tomate

Du thon avec du maïs et des petits dés de légumes

Des cubes de pommes de terre précuits et du fromage type reblochon

En vrai, le samoussa n’est qu’un vaisseau pour les délices que tu veux mettre dedans, c’est un peu comme une tarte salée ou un chausson de pâte feuilletée : c’est très modulable. L’important c’est que ta garniture soit déjà cuite.

Sinon tu vas faire cette tête-là.

Tu fais une petite salade avec ça et hop, tes beaux-parents vont t’adorer.

Recette du poulet rôti simple comme chou

Bon oui désolée cette option-là n’a pas d’alternative végane car un poulet, c’t’un poulet, quoi. Mais n’hésite pas à donner tes recettes de rôtis végétaux en commentaires si tu en as !

On part sur le poulet rôti du dimanche qui coûte 10 boules à la rôtisserie du coin alors que vraiment tu peux l’avoir pour moins cher.

T’es prête ? Ça va être tout con.

Préchauffe ton four à 200°C

Dans le fond d’un plat, mets un peu d’eau, un cube de bouillon (au choix, même si celui de poule est plus logique), et de l’oignon / ail haché (est-ce que j’en mets dans toutes mes recettes ? OUI)

Dans un bol, mélange de l’huile à du sel, du poivre, du cumin, du paprika, des herbes de Provence… tout ce qui te semble pertinent sur un poulet, quoi

Badigeonne ton poulet de ce mélange et n’hésite pas à y aller avec les doigts

Enfourne pour 1h30 à 2h selon ton four et la taille de la bête, en retournant le poulet toutes les demi-heures.

Étape finale pour avoir l’air d’une vraie pro

Je sais pas pourquoi, le poulet rôti a cette image de plat « élaboré », « adulte », alors qu’il est très simple de le réussir correctement ! Bien sûr, il y a mille façons de l’améliorer mais avec cette base-là, vous êtes déjà bien parties.

En plus, un poulet rôti ne coûte pas cher et fait plusieurs repas. Deux blancs, deux cuisses, deux ailes et deux sot-l’y-laisse, plus tous les petits bouts à détacher de la carcasse qui iront très bien avec des pâtes, par exemple, une fois que vous aurez dépiauté la bête.

Et voilà pour ces trois recettes simples à faire au four. À toi de partager les tiennes !

