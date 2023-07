C’est l’heure des apéros ensoleillés… À court d’inspiration ou de budget ? Suivez le guide, on vous propose trois idées d’apéros végétariens à moindre coût.

La douceur estivale s’installe, les juillettistes désertent les villes, et le rosé coule à flot… Voici venu la saison des apéros entre copains, des nuits qui tombent à 22 heures et des discussions où l’on refait le monde. Envie de recevoir sans vous ruiner ? Voici 3 idées pour un apéro petit prix, facile à réaliser.

3 idées d’apéros végétariens à moins de 10€

Torsades de pesto et brochettes de tomates multicolores

Un bon basique, super simple à réaliser, pour 6 personnes à 9,85 euros.

Les ingrédients pour 6 personnes

Une pâte feuilletée (1,79 € chez Monoprix)

2 cuillères à soupe de pesto (1,89 € chez Monoprix)

1 jaune d’oeuf (1,69€ la boîte de 6 chez Auchan, soit environ 30 centimes/oeuf)

Des tomates cerise (3,99 € la barquette de tomates cerise mélangées origine France chez Monoprix)

Des mini dés de mozzarella (1,88 euros chez Auchan)

Côté préparation, rien de plus facile : on tartine de pesto la pâte feuilletée. Ensuite on la plie en deux et on découpe des bandes de 1 cm environ dedans. On entortille chaque bande que l’on badigeonne de jaune d’œuf avant d’enfourner 10 min à 180 degrés.

Pendant que les torsades cuisent, on dispose sur des cure-dents des tomates multicolores, et on intercale quelques boules de mini-mozza. On peut, si souhaité, mettre un peu de pesto sur la mozza, ou un filet de balsamique, et le tour est joué !

Tzatziki maison et chips de carottes

On passe un cran au-dessus, avec ce deuxième apéro qui demande un poil plus de préparation (mais pas plus de compétences – que les moins doué•e•s, comme moi, se rassurent). De quoi épater vos convives pour 9,65 euros, à condition d’avoir de l’huile d’olive, du sel et du poivre chez soi déjà.

Les ingrédients pour 4 personnes

8 carottes (2,49€/kg en bio chez Auchan)

Huile d’olive, sel, poivre

Paprika en poudre (1,84€ chez Monoprix)

1 concombre (1,69€ chez Monoprix)

4 c.à.s de Yaourt à la grecque (1,64€ les 4 yaourts chez Auchan)

1 gousse d’ail (entre 80 centimes et 1,30€ la tête d’ail en vrac)

1 bouquet de menthe (0,99€ chez Carrefour)

Préchauffez votre four à 180°C. Épluchez et lavez les carottes. Coupez-les en fines rondelles à l’aide d’une mandoline, ou, si vous n’en avez pas, d’un économe. Placez-les sur du papier sulfurisé sans qu’elles se touchent, badigeonnez le tout d’huile d’olive. Enfournez pendant 10 à 15 minutes en surveillant. Une fois cuites, placez-les sur du papier absorbant, saupoudrez de sel, de poivre et de paprika.

Pendant la cuisson des chips, râpez le concombre, puis mélangez dans un saladier le yaourt, le concombre, l’ail émincé, et la menthe ciselée au préalable. Salez, poivrez, ajoutez de l’huile d’olive et laissez reposer. À servir bien frais !

Rondelles de courgettes pannées et yaourt au citron

On finit en beauté avec ce classique, toujours aussi simple à réaliser, pour la modique somme de 7,86€.

Les ingrédients pour 4 personnes

2 courgettes (0,69€/pièce chez Auchan)

1 oeuf (1,69€ la boîte de 6 chez Auchan, soit environ 30 centimes/oeuf)

40g de farine (1,42€ la boîte de farine de blé Francine chez Auchan)

60g de chapelure (0,58€ la boîte de chapelure chez Carrefour)

150g de yaourt nature (0,99€ les 4 yaourts Danone chez Carrefour)

1 citron (0,80€ chez Carrefour)

Quelques feuilles de basilic (1€ le bouquet de basilic frais chez Carrefour)

Huile d’olive, sel, poivre

Coupez en rondelles les courgettes. Trempez-les de chaque côté dans la farine puis l’œuf battu puis la chapelure. Ensuite, dans une poêle chaude, faites revenir les courgettes 1 minute de chaque côté dans un peu d’huile d’olive en vérifiant bien qu’elles ne brûlent pas. Laissez refroidir le tout sur du papier absorbant.

Dans un bol, melangez le yaourt avec le citron pressé, et quelques feuilles ciselées de basilic. Ajustez au goût.

Salez, poivrez, servez ! TA-DAM.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.