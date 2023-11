Les essentiels bien-être du mois de novembre

Le mois de novembre commence à peine, certes, mais tant que faire se peut, autant l’entamer du bon pied. L’occasion parfaite pour mettre la main sur l’une des pépites bien-être que la rédaction de Madmoizelle a pu tester le mois dernier ! Du livre de recettes, aux compléments alimentaires en passant par les bougies parfumées… Voici un petit florilège d’outils qui vous aideront prendre soin de votre corps et de votre esprit.

À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes occupée de vous ? On ne parle pas que de routine beauté, mais de sommeil, de nutrition ou encore de santé mentale… Si tous ces sujets vous intéressent et que vous ressentez le besoin de vous accorder un réel moment de self-care, vous allez adorer ces différentes nouveautés.

Les compléments alimentaires Vegan Hair Impulse de Cut By Fred

Imaginés pour stimuler la pousse des cheveux tout en sublimant leur brillance, ces compléments alimentaires créés par Frédéric Birault (Cut By Fred) agissent également au cœur du cuir chevelu afin de prendre soin de la fibre à 360 degrés. Enrichies en actifs comme la Prêle, la Biotine et le Zinc, ces ampoules se consomment pures ou diluées. Et si vous avez peur qu’elles ne soient pas à votre goût, pas de panique ! Leur saveur d’hibiscus est légèrement sucrée grâce à une pointe de sirop d’agave ce qui rend cette cure très facile à prendre.

Le livre The Power Of Healthy Food de Ferran Adrià

Si vous souhaitez rééquilibrer votre alimentation, ce petit guide culinaire est fait pour vous. À l’intérieur, des dizaines et des dizaines de recettes healthy sucrées et salées mais aussi quelques jus absolument délicieux que vous pourrez préparer facilement à la maison pour le dîner ou le déjeuner.

Le Bear de Foreo

Avoir une bonne routine skincare passe également par l’utilisation de certains petits outils qui sont fait pour magnifier les effets des soins. C’est le cas du Foreo Bear. Ce petit appareil qui ressemblerait presque à un sextoy n’en n’est pas un. En réalité, c’est un véritable outil non invasif et tonifiant, qui permet de booster les mécanismes de renouvellement cellulaires. Comment ? En envoyant des micro-courants à l’intensité variable et des pulsations afin de raffermir toutes les zones du visage. Une petite pépite qui peut faire un peu peur à la première utilisation mais devient très vite addictive.

La bougie parfumée pour la nuit de Neom

Après une journée de travail et d’obligations, il est parfois difficile de se détendre à la maison. Pour apaiser le corps et l’esprit, la marque anglaise Neom a imaginé une bougie, dont le parfum permet de trouver le repos. Formulée avec plus de 19 huiles essentielles très pures comme la lavande anglaise, le basilic doux et le jasmin, cette dernière va vous permettre de remettre les compteurs à zéro et de vous endormir apaisé.

La taie d’oreiller en soie de Slip

Dormir sur de la soie, c’est agréable mais c’est surtout très bénéfique pour la santé de la peau et des cheveux. Voilà pourquoi adopter une taie d’oreiller qui en contient à 100% est une très bonne idée. Certes onéreuse, cette dernière va très vite devenir le meilleur investissement de votre année. Sa fibre, douce et solide à la fois, permet d’éviter les frottements responsable de la casse des cheveux. Elle est également antibactérienne, ce qui évite l’apparition d’imperfections. A-t-on vraiment besoin d’en dire plus ?

