Existe-t-il vraiment une meilleure période pour se couper les cheveux ? 

Se couper les cheveux n’est pas seulement une affaire de style. Parfois, ça devient une réelle nécessité, notamment après une perte importante de masse capillaire. Mais existe-t-il vraiment des périodes plus appropriées pour se couper les cheveux ? Apparemment oui.

Une décoloration ratée, une prise de médicament, une grossesse ou encore une maladie éprouvante… De nombreux facteurs peuvent fragiliser les cheveux. Résultat ? On se retrouve très vite avec des queues de ras et une coupe inégale en termes de volumes.

Dans ces cas-là, malheureusement, il n’y a pas grand-chose à faire, si ce n’est… de couper. Et si ça n’est jamais facile de dire adieu à quelques centimètres de cheveux, il existe quand même deux périodes propices pour effectuer ce grand changement afin qu’il soit entièrement bénéfique à la fibre capillaire.

La fin de l’été : le moment parfait pour se couper les cheveux, mais pas que !

L’été est une période un peu compliquée pour les cheveux qui en prennent pour leur grade. Bains de mer, de piscine, sable, lavages fréquents, soleil… Voilà le cocktail détonnant qui peut avoir raison de votre fibre capillaire. Voilà pourquoi la fin de l’été marque le moment idéal pour se rendre chez le coiffeur. Mais il existe également une autre période clé pour se faire couper les pointes si vous avez raté cette première opportunité : lors du passage à l’automne, comme l’explique Gianni Coppa, coiffeur et fondateur du salon R’Factory à Paris :

« C’est une période parfaite, car les cheveux se renouvellent. On en perd beaucoup, et cela permet de les renforcer. »

Fragilisés par l’été et le changement de températures, les cheveux ont tendance à tomber 2 à 4 fois plus qu’à la normale lorsque l’automne s’installe. Une période qui s’avère donc idéale pour couper les pointes, rééquilibrer la coupe et repartir du bon pied pour le restant de l’année.

Les signes qui ne trompent pas

Comment savoir si les cheveux ont besoin qu’on les coupe ou non ? Eh bien, il faut tout simplement faire attention aux signes. Lors du démêlage par exemple. Si lorsque vous passez la brosse, des nœuds semblent se former même après les avoir démêlés, c’est le signe que votre masse est sèche et qu’il est temps de prendre rendez-vous chez le coiffeur.

Gianni Coppa explique également à Marie-Claire que d’autres éléments doivent être pris en compte :

« Un cheveu très sensibilisé, plus terne, plus rêche et qui tient moins bien la coloration sont autant de signes qui indiquent qu’il est temps de les couper ».

Vous l’aurez compris, au-delà de période clés, il est important de toujours garder l’œil ouvert quand il s’agit de santé capillaire. La messe est dite !

