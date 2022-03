J’ai testé la Solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary et mes points noirs ont plié bagage

Le soin local anti-imperfections est un essentiel des peaux qui souffrent d’acné passagère comme récalcitrante. On a testé la Solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary et voici notre avis.

Qu’on ait une peau sèche, mixte ou grasse, personne n’est à l’abri d’une poussée de boutons. Le soin anti-imperfections, qui s’applique de façon locale sur les lésions naissantes comme déjà installées, contribue à apaiser l’épiderme et aide à la cicatrisation des imperfections. Résultat : elles s’évanouissent en quelques jours à peine et sans laisser de trace. Une vraie baguette magique !

Chez Madmoizelle, on sait que choisir le bon soin, adapté à ses problématiques de peau, à son budget et à ses valeurs peut être ardu. Pour vous aider à choisir entre les nombreuses références disponibles sur le marché, on en a testé plusieurs – beaucoup.

Voici notre avis sur le sérum anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary.

Ses point forts :

Prix mini

Peut s’appliquer sur tout le visage

Efficacité sur le grain de peau et sur l’apparition des imperfections

Ses points faibles :

Texture huileuse qui ne plaira pas à tout le monde

Difficile à doser

La composition de la Solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary

Voici la liste INCI du sérum anhydre à l’acide salicylique de The Ordinary, disponible sur le site de DECIEM :

Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Salicylic Acid, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, 4-t-Butylcyclohexanol, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

Dans cette formule, en plus de l’acide salicylique, on retrouve du phénoxyéthanol et de la chlorphénésine. À vous de vous faire un avis selon votre charte d’ingrédients personnelle et les exigences de votre peau.

Solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary, le test !

Pensé pour les peaux délicates, ce sérum est le petit frère tout doux de la célèbre Solution à l’acide salicylique 2% de The Ordinary, qui vient juste de faire son grand retour après deux ans de rupture de stock. Afin de limiter les irritations liées à l’utilisation du BHA, l’eau a été remplacée par du squalane, ce qui permet de libérer l’actif plus lentement et, par conséquent, de réduire ses effets négatifs.

Niveau packaging, la Solution anhydre à l’acide salicylique 2% est contenue dans un flacon compte-gouttes en verre ambré. Comme toujours chez The Ordinary, la star du produit, c’est la formule, le packaging, quant à lui, reste minimaliste, comme toujours. Bon, après il n’est pas vilain non plus ce flacon, et son petit côté « labo de chimie » fera sûrement plaisir aux nostalgiques de la blouse blanche et des boîtes de Pétri !

Pour prélever le produit, il suffit d’appuyer légèrement sur le bouchon-pipette. Attention tout de même au moment de relâcher la pression : ce sérum a une texture huileuse très fine qui glisse facilement sur la peau, et il n’en faut pas plus de trois gouttes pour couvrir entièrement le visage – et encore moins pour une zone plus petite.

Si on en met trop, la peau risque de garder un aspect et un toucher gras, ce qui n’est pas dramatique si on utilise ce sérum le soir, avant d’aller se coucher, mais qui peut être plus gênant en plein jour, avec ou sans maquillage, surtout si on déjà la peau mixte ou grasse. Mais pas de panique : on fait l’erreur une fois, pas deux.

Après un bon mois d’utilisation, le résultat est sans appel : La Solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary fonctionne bien, très bien même ! En plus de s’attaquer aux boutons, elle déloge les microkystes et les points noirs grâce à l’action exfoliante de l’acide salicylique, le tout sans irriter la peau.

Au fil des semaines, les pustules se font plus rares, le teint est plus net, les pores moins visibles et les filaments sébacés se laissent oublier – du coup, on ressent moins le besoin de les presser entre deux bouts de papier toilette, ce qui n’est pas plus mal.

Plus qu’un produit SOS, c’est un soin à utiliser au quotidien pour prévenir l’apparition des imperfections et lisser la peau, et à ce prix là, il serait dommage de s’en priver ! Après, il n’est pas certain que les épidermes grassouillets apprécient sa texture huileuse, mais ça vaut le coup de tester, ne serait-ce que le soir.

Dernier point important : la marque conseille d’appliquer tous les jours un écran solaire pendant la durée d’utilisation de ce produit, son actif phare pouvant exacerber la sensibilité de la peau aux UV. C’est ok ?

Note finale de la Solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary : 16/20

Texture : 3/5

Formule : 4/5

Packaging : 3/5

Efficacité : 5/5

Rapport qualité-prix : 5/5

