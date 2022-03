J’ai testé le Super Spot Remover d’Origins sur mes boutons, ça arrache mais ça marche

Le soin local anti-imperfections est un essentiel des peaux qui souffrent d’acné passagère comme récalcitrante. On a testé le Super Spot Remover d’Origins, et voici notre avis.

Qu’on ait une peau sèche, mixte ou grasse, personne n’est à l’abri d’une poussée de boutons. Le soin anti-imperfections, qui s’applique de façon locale sur les lésions naissantes comme déjà installées, contribue à apaiser l’épiderme et aide à la cicatrisation des imperfections. Résultat : elles s’évanouissent en quelques jours à peine et sans laisser de trace. Une vraie baguette magique !

Chez Madmoizelle, on sait que choisir le bon soin, adapté à ses problématiques de peau, à son budget et à ses valeurs peut être ardu. Pour vous aider à choisir entre les nombreuses références disponibles sur le marché, on en a testé plusieurs – beaucoup.

Voici notre avis sur le gel traitant Super Spot Remover d’Origins.

Retrouvez le Gel traitant anti-imperfections Super Spot Remover d’Origins, 19,90€

Ses points forts :

Redoutable sur les boutons blancs

Ses points faibles :

Parfum très présent

Ne convient pas aux peaux sensibles/sensibilisées

Ne vit pas bien sous le maquillage

La composition du Super Spot Remover d’Origins

Voici la liste INCI du Gel traitant anti-imperfections Super Spot Remover d’Origins, disponible sur le site de la marque :

Water\Aqua\Eau, Alcohol Denat., Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel), Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Oil*, Origanum Heracleoticum Flower Oil*, Eugenol, Limonene, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Algae Extract, Poria Cocos Sclerotium Extract, Laminaria Saccharina Extract, Lactobacillus Ferment, Glycerin, Caffeine, Butylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol

Dans cette formule, en plus de l’acide salicylique, on retrouve de l’alcool dénaturé, des huiles essentielles (clou de girofle et origan), des allergènes (eugénol, limonène, linalool, citral) et du phenoxyethanol. À vous de vous faire un avis selon votre charte d’ingrédients personnelle et les exigences de votre peau.

Super Spot Remover d’Origins, le test !

Le Super Spot Remover est un soin anti-imperfections à la texture gélifiée. De couleur transparente, il est présenté dans un petit flacon en plastique au look sobre. Rien de plus ni de moins : il n’est pas assez joli pour qu’on ait envie de l’exposer aux yeux de tous dans sa salle de bains, mais il ne mérite pas non plus d’être caché dans un panier rongé par l’humidité, a côté de la râpe pour les pieds et de la crème anti-hemorroïdes.

Pour prélever du produit, il suffit de dévisser le petit bouchon puis de positionner le flacon la tête en bas et d’exercer une légère pression sur le contenant. C’est simple comme bonjour ! Le produit est assez liquide, mais si on n’appuie pas comme une brute, tout devrait bien se passer.

Petit point qui mérite d’être signalé : il sent fort l’alcool et les plantes, et l’odeur met du temps à s’estomper. Vous ne vous en rendrez pas forcément compte, mais si on vous demande pourquoi vous sentez le Gin Tonic, vous saurez.

Une fois tapoté sur les imperfections, ce gel traitant forme comme un film transparent à la surface de la peau. Ce n’est pas embêtant si on l’utilise sur un visage qui va rester nu (avant de se coucher, par exemple) mais si on souhaite se maquiller par-dessus, il faut savoir que le produit peut donner un aspect frippé à la peau qui apparait plusieurs heures après son application, notamment si on porte du fond de teint ou du correcteur.

Et sur les boutons, ça donne quoi ? Autant vous prévenir, le Super Spot Remover n’est pas fait pour les âmes – ni les peaux – sensibles : il arrache ! Avec lui, les pustules blanches et les lésions enflammées n’ont aucune chance de s’en sortir et sont asséchées en aussi peu de temps qu’il faut pour dire « acné ». Son seul défaut, c’est qu’il attaque aussi la peau saine qui entoure le bouton, qui devient rugueuse au toucher. Mais bon, avec ce type de produit, c’est rare qu’on ait le beurre et l’argent du beurre.

Au final, c’est un bon soin SOS, mais on vous recommande de bien cibler son application sur les imperfections les plus énervées, et de traiter les plus légères avec un autre produit moins agressif. Et surtout, ne l’appliquez jamais sur tout le visage ! Si jamais vous tentez l’expérience (malheureuse !), vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous aura pas prévenue…

Note finale du Super Spot Remover d’Origins : 14,8/20

Texture : 4/5

Formule : 3/5

Packaging : 2,5/5

Efficacité : 5/5

Rapport qualité-prix : 4/5

