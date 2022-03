J’ai testé les patchs anti-acné de Peace Out et j’ai dit bye-bye au pus

Le soin local anti-imperfections est un essentiel des peaux qui souffrent d’acné passagère comme récalcitrante. On a testé les patchs anti-imperfections de Peace Out, et voici notre avis.

Qu’on ait une peau sèche, mixte ou grasse, personne n’est à l’abri d’une poussée de boutons. Le soin anti-imperfections, qui s’applique de façon locale sur les lésions naissantes comme déjà installées, contribue à apaiser l’épiderme et aide à la cicatrisation des imperfections. Résultat : elle s’évanouissent en quelques jours à peine et sans laisser de trace. Une vraie baguette magique !

Chez Madmoizelle, on sait que choisir le bon soin, adapté à ses problématiques de peau, à son budget et à ses valeurs peut être ardu. Pour vous aider à choisir entre les nombreuses références disponibles sur le marché, on en a testé plusieurs – beaucoup.

Notre avis sur les Patchs anti-acné de Peace Out.

Retrouvez les Patchs anti-imperfections de Peace Out, 19,90€

Ses points forts :

Traite les imperfections en vase clos pendant 6h

Absorbe l’excès de sébum et le pus

Accélère la cicatrisation des boutons percés

Ses points faibles :

La pochette ne contient que vingt patchs et ils s’épuisent vite

Revient cher si on l’utilise comme traitement anti-acné quotidien

La composition des patch anti-imperfections de Peace Out

Voici la liste INCI des patchs anti-acné de Peace Out, disponible sur le site de Sephora :

Salicylic Acid, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract, Retinyl Acetate

Pour votre information, ces patchs sont recouverts d’une formule contenant un extrait de feuille d’aloe vera, de l’acétate de rétinol (forme naturelle de vitamine A) et de l’acide salicylique (controversé). À vous de vous faire un avis selon votre charte d’ingrédients personnelle et les exigences de votre peau.

Patch anti-acné de Peace Out, le test !

Le kit anti-acné de Peace Out contient deux pochettes de dix patchs hydrocolloïdes. Là où certaines marques ne proposent que des patchs dont la couche interne est constituée de carboxyméthylcellulose pour absorber le sébum et favoriser la cicatrisation de la lésion, ceux-ci délivrent aussi un mélange d’acide salicylique et d’aloe vera pour apaiser l’inflammation et stopper la prolifération bactérienne.

Les patchs sont faciles à utiliser : après avoir bien démaquillé et nettoyé son visage, on les colle directement sur les boutons blancs ou déjà percés afin de leur faire leur fête pendant la nuit. On peut ensuite appliquer ses crèmes et sérums habituels sans avoir peur de déplacer les petits pansements : une fois qu’ils sont collés, ils ne bougent plus et rien ne peut les déloger (même pas les frottements de l’oreiller).

Le lendemain matin, on retire les patch et on réalise sa routine skincare comme à son habitude. Oui, c’est bête comme chou !

Le vrai plaisir avec ces patchs, outre la joie de constater que le bouton a bien dégonflé/cicatrisé, c’est de voir tous les exsudats qui ont été absorbés pendant la nuit. Bye-bye pus et excès de sébum, tout a littéralement été épongé par les particules de carboxyméthylcellulose, et ça, c’est très satisfaisant.

Seul bémol : à la longue, ce type de produit alourdit sensiblement le budget beauté, surtout si on souffre d’acné récurrente. C’est un bon produit, mais à cause de son prix (presque 1€ le patch), on vous conseille plutôt d’investir dans une crème ou un gel anti-imperfections pour les soins de tous les jours, et de ne dégainer ces patchs qu’en cas de bouton charcuté (ce que l’on ne vous conseille pas) ou d’urgence vitale – ce qui est une notion très relative.

Retrouvez les patch anti-imperfections de Peace Out, 19,90€

Note finale des Patchs anti-acné de Peace Out : 15,2/20

Texture : 5/5

Formule : 4/5

Packaging : 4/5

Efficacité : 4/5

Rapport qualité-prix : 2/5

À lire aussi : J’ai testé le soin anti-imperfections de REN, et ma peau sensible est plus nette !