J’ai testé le soin anti-imperfections de REN, et ma peau sensible est plus nette !

Le soin local anti-imperfections est un essentiel des peaux qui souffrent d’acné passagère comme récalcitrante. On a testé le traitement SOS de la gamme Clearcalm de REN, et voici notre avis.

Qu’on ait une peau sèche, mixte ou grasse, personne n’est à l’abri d’une poussée de boutons. Le soin anti-imperfections, qui s’applique de façon locale sur les lésions naissantes comme déjà installées, contribue à apaiser l’épiderme et aide à la cicatrisation des imperfections. Résultat : elle s’évanouissent en quelques jours à peine et sans laisser de trace. Une vraie baguette magique !

Chez Madmoizelle, on sait que choisir le bon soin, adapté à ses problématiques de peau, à son budget et à ses valeurs peut être ardu. Pour vous aider à choisir entre les nombreuses références disponibles sur le marché , on en a testé plusieurs – beaucoup.

Voici notre avis sur le Traitement imperfections non-desséchant Clearcalm de REN.

Ses points forts :

N’assèche pas la peau

Peut être utilisé en prévention, seul ou mélangé à sa crème hydratante

Odeur discrète

Ses points faibles :

Texture très liquide et peu pratique pour une application ciblée

Packaging inadapté à la texture du produit

La composition du soin anti-imperfections Clearcalm de REN

Voici la liste INCI du Traitement imperfections non-desséchant de REN, disponible sur le site de la marque :

Aqua (Water), Alcohol Denat., Glycerin, Xanthan Gum, Pinus Pinaster Bark Extract, Salicylic Acid, Caprylyl/Capryl Glucoside, Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Sodium Benzoate, Xylitol, Propanediol, Santalum Album (Sandalwood) Wood Oil, Potassium Sorbate, Sodium Cocoyl Glutamate, Glucose, Citric Acid, Glyceryl Caprylate, Polyglyceryl-6 Oleate, Thymus Vulgaris Leaf Oil, Chlorella Vulgaris Extract, Sodium Surfactin, Lactic Acid, Sodium Lactate, Farnesol

Pour votre information, en plus de l’écorce de saule, du pin maritime, du xylitol et des prébiotiques annoncés par la marque pour luter contre les boutons, ce soin SOS contient de l’acide salicylique controversé, des allergènes (farnésol, huile essentielle de santal blanc et huile essentielle de thym), de l’alcool dénaturé et des conservateurs (benzoate de sodium et sorbate de potassium). À vous de vous faire un avis selon votre charte d’ingrédients personnelle et les exigences de votre peau.

La marque est certifiée cruelty-free par la Peta et la formule de ce produit est végane.

Traitement imperfections non-desséchant de REN, le test !

Le Traitement imperfections non-desséchant de REN (15 mL) est contenu dans un petit tube en plastique recyclé et recyclable. En 2018, la marque avait promis de devenir zéro déchet d’ici fin 2021, et elle a rempli son objectif : 100% des ses emballages sont désormais recyclés, recyclables ou réutilisables.

Une fois le bouchon dévissé, on découvre un embout en plastique transparent et il suffit d’appuyer légèrement sur le corps du tube pour faire sortir le soin purifiant. Le produit étant très liquide, il faut manier le packaging avec délicatesse si on ne veut pas s’en mettre partout – et gâcher du produit par la même occasion. Avec ce type de texture, un flacon-pompe ou un système de compte-goutte aurait été bienvenu.

Le soin ressemble à un sérum pour le visage de couleur brunâtre. Ce n’est pas la texture la plus évidente pour une application précise sur les imperfections, mais cette fluidité permet au produit d’être utilisé sur les zones larges sujettes aux imperfections (front, menton etc.), en prévention, ou même d’être mélangé à une crème hydratante basique les jours où on sent sa peau partir en cacahuète. Niveau parfum, rien de spécial à signaler : ça sent le propre – mais pas les toilettes non plus, ou vous rassure.

Bon, c’est bien tout ça, mais est-ce que ce soin anti-imperfections fonctionne ? La réponse est oui ! Particulièrement adapté aux petits boutons pas trop vindicatifs, il calme l’inflammation et les fait partir plus vite sans transformer la peau en papier mâché. Le vrai plus du Traitement imperfections non-desséchant de REN, c’est sa douceur, un point qu’apprécieront forcément les peaux sensibles ou sensibilisées par l’acné.

Mélangé au Gel crème réhydratant (34€) de la même gamme – une goutte suffit – il aide à assainir le grain de peau au quotidien et à garder le teint clair. De mon côté, c’est mon utilisation préférée, et j’ai vraiment vu la différence sur ma peau fragile : moins de petits boutons et zéro irritation. Que demande le peuple ?

En bref, gros succès pour le soin anti-imperfections de REN – on en oublierait presque le packaging un peu « messy ». Alors si sa formule, ses promesses et les valeurs de la marque vous plaisent, n’hésitez pas !

Note finale du traitement anti-imperfections de REN : 13,6/20

Texture : 3/5

Formule : 4/5

Packaging : 2/5

Efficacité : 4/5

Rapport qualité-prix : 4/5

