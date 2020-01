Nikkie Tutorials revient sur les conséquences de sa vidéo Coming Out

— Mise à jour du 30 janvier 2020

Deux semaines après la mise en ligne de sa touchante vidéo dans laquelle Nikkie Tutorials a annoncé sa transidentité, la youtubeuse revient sur les conséquences de sa déclaration.

Nikkie Tutorials reprend le pouvoir à la suite de sa vidéo

C’est avec beaucoup de soulagement que la youtubeuse hollandaise commence sa récente vidéo intitulée « Responding to my coming out ».

Quand j’ai mis ma vidéo en ligne, je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. J’étais anxieuse, je n’ai jamais été aussi stressée de toute ma vie. (…) Mais j’ai survécu ! Avant toute chose, je voulais vous remercier pour votre tolérance, votre amour, votre gentillesse et votre compréhension.

Avec plus de 33 millions de vues au compteur, les retombées de sa vidéo ont très largement dépassé les espérances de Nikkie dont l’histoire a rapidement fait le tour du monde.

Elle a été invitée à participer à de nombreux plateaux et même à publier des livres pour raconter son histoire, et franchement, c’est selon moi la plus belle vengeance qu’elle puisse prendre sur la personne qui lui a fait du chantage.

En parlant de son blackmailer, Nikkie annonce dans cette vidéo qu’elle connaît enfin son identité grâce à l’aide de la police.

J’ai le pouvoir de détruire une vie.

La youtubeuse explique cependant qu’elle ne souhaite pas rendre son identité publique afin de ne pas s’abaisser à faire preuve d’une violence équivalente à celle qu’elle a vécue elle-même.

Une décision sage et juste qui permet une fois de plus à Nikkie de s’élever au dessus de la personne qui a souhaité lui faire du mal.

Personne ne pourra définitivement l’empêcher d’être heureuse et de régner sur la beautysphère de YouTube dont elle continuera encore longtemps d’être la Queen, j’en suis certaine !

— Publié le 14 janvier 2020

Dans la beautysphère de YouTube, la reine des reines Nikkie Tutorials vient tout juste de mettre une vidéo en ligne pour révéler un élément très personnel de sa vie.

Nikkie Tutorials, la « beauty guru » de YouTube

Nikkie Tutorials, c’est une vidéaste néerlandaise qui fait des vidéos depuis maintenant plus de 10 ans.

C’est l’une des youtubeuses beauté les plus influentes du monde, elle fait partie de celles qui ont vraiment « lancé le game », qui ont démocratisé le maquillage comme source de créativité.

Nikkie a une communauté de 12,7 millions de personnes et s’est largement imposée comme « beauty guru » depuis de nombreuses années.

Et pourtant, tout ce temps, la reine de maquillage flawless gardait un pan entier de son identité caché. Elle en fait aujourd’hui son coming out.

Nikkie Tutorials révèle sa transidentité au monde entier

C’est hier soir que la grande youtubeuse a posté une vidéo qui, au moment où j’écris ces mots, comptabilise déjà plus de 14 millions de vues.

Dans cette vidéo, Nikkie ne passe pas par quatre chemins :

« Je suis née dans le mauvais corps. Je suis transgenre. »

Wow.

Au-delà de la surprise provoquée par cette annonce de la part d’une youtubeuse que je suis depuis que je connais l’existence de YouTube, je suis réellement impressionnée.

Impressionnée par son courage, d’abord, parce que l’expérience montre que faire ce genre d’annonce sur Internet expose souvent à de nombreux problèmes de type harcèlement.

Nikkie avoue d’ailleurs avoir reçu des menaces de personnes qui souhaitaient révéler sa transidentité, ce qui a beaucoup joué dans sa décision d’en parler elle-même dans sa chaîne.

Impressionnée par la sérénité et la sincérité qu’elle met dans ses mots en racontant son chemin parcouru depuis sa naissance, accompagnée par le soutien de sa maman et de son fiancé.

Mais surtout impressionnée par le message que transmet sa vidéo aux millions de personnes qui la regarderont, et qui pour moi démontre une fois de plus que la société évolue vers un « mieux ».

Si une youtubeuse aussi influente que Nikkie Tutorials peut faire une vidéo pour parler de sa transidentité et recevoir autant de soutien, c’est bien la preuve que même si les personnes transgenres restent marginalisées et bien souvent opprimées dans notre société, leur visibilité augmente petit à petit, et avec elle leur acceptation.

Bravo à Nikkie pour son courage et son authenticité, et je lui souhaite de continuer longtemps à être la queen qu’elle est !

