Cette chanson pourrait vous rendre plus heureux, et c’est prouvé par la science !

La musique a un énorme impact sur nos émotions et une étude menée en 2019 par l’Université de Groningue aux Pays-Bas l’a prouvé. Mais quelle chanson réussit le plus à réveiller notre bonne humeur ?

Parfois, quand le moral est un peu dans les chaussettes, la simple écoute de notre playlist préférée a le pouvoir de nous faire relativiser et voir la vie du bon côté. Un lien de cause à effet qui a été scientifiquement démontré par des chercheurs de l’université de Groningue aux Pays-Bas via une étude concrète. Ces derniers ont simplement demandé à 2000 personnes adultes d’écouter de la musique et ont évalué leur changement d’humeur. Et si de nombreuses chansons peuvent nous permettre de changer d’humeur, une en particulier a vraisemblablement plus de pouvoir que les autres…

Qu’est-ce qui rend une chanson plus efficace pour booster notre humeur ?

D’après l’étude, il existe plusieurs facteurs qui rendent une chanson plus ou moins influente sur notre humeur. Pour que celle-ci puisse nous rebooster, il est important qu’elle contienne une tonalité majeure, des accords en septièmes, qu’elle se situe aux environs de 137 BPM et qu’elle contienne une structure simple et facilement reconnaissable par tous c’est-à-dire : couplet-refrain-couplet-refrain.

Mais ça n’est pas tout ! D’après Michael Bronshor auteur de l’étude, la chanson « parfaite » doit contenir : « une courte introduction – moins de 14 secondes –, un riff qui se répète […] et un mélange de prédictibilité et de surprise » :

« Avec en plus un rythme répétitif ou un riff de guitare que les gens peuvent reprendre facilement et qui devient mémorable, c’est la cerise sur le gâteau ».

La chanson la plus impactante est…

La chanson qui coche toutes les cases a été trouvée par les chercheurs. Et on peut clairement dire que celle-ci ne date pas d’hier puisque elle est sortie en… 1966. Il y a donc 57 ans. Il s’agit de la chanson « Good Vibrations » des Beach Boys.

Mais l’étude en partage également d’autres qui semblent faire du bien à leurs auditeurs. Parmi ces dernières, on retrouve « I Got You (I Feel Good) » de James Brown mais aussi « House of Fun » de Madness ou encore « Get the Party Started » de P!nk.

Et vous, quelle chanson vous fait du bien ?