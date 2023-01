4 marques qui prennent soin de la peau des bébés comme de celle de leur mère

Pour se la jouer « matchy matchy » jusque dans la salle de bains, ces marques proposent des soins et des produits d’hygiène pour les enfants, mais aussi pour leur maman.

Avant comme après la grossesse, les femmes peuvent ressentir le besoin de revenir à plus de simplicité, notamment dans leur salle de bains. Ces quatre marques de produits d’hygiène et de soin de la peau pour les mères et leurs bébés se démarquent par leurs formules simples et naturelles, et par une envie véritable d’accompagner les parents dans cette nouvelle étape de leur vie.

Les Laboratoires Téane

Créés en 2008 par Agnès Ducrocq, ingénieur chimiste de formation, les Laboratoires Téane proposent des produits de soin et d’hygiène pour les femmes enceintes, les bébés et petits enfants, ainsi que les femmes en post-partum. L’ingrédient star de la marque est une plante découverte à Madagascar par la fondatrice, le dartier, dont l’efficacité sur les vergetures et les peaux à tendance eczémateuse a été prouvée.

Les produits sont fabriqués en France, certifiés bio et les formules contiennent entre 98 % et 100 % d’ingrédients d’origine naturelle.

À tester chez les Laboratoires Téane :

PEAUDOUCE

PEAUDOUCE, la première marque à avoir lancé les couches jetables en France en 1971, propose une gamme complète de produits du quotidien pour les bébés, mais aussi pour les femmes enceintes et celles qui sont déjà mères. Les formules sont fabriquées en France, certifiées bio et sans parfum pour apporter le maximum de douceur à la peau délicate des petits comme des grands.

À tester chez PEAUDOUCE :

Le Liniment bébé (7,99 € pour 200 ml), avec sa formule 100 % naturelle à l’huile d’olive bio et à la cire d’abeille, qui crée un film protecteur entre les fesses dodues et la couche pour prévenir les rougeurs et les irritations.

La Crème hydratante visage (7,99 € pour 75 ml), un bon basique à prix doux qui pénètre rapidement et hydrate bien la peau, sans laisser de film gras.

Eve&Rose

Lancée en 2016 par une jeune maman en quête de naturalité pour sa peau et pour celle de son bébé, la jolie marque Eve&Rose propose des produits de soin pour accompagner les femmes de leur grossesse jusqu’au post-partum, ainsi que des essentiels pour la toilette des tout petits. Les formules sont bio et ne contiennent pas d’huiles essentielles ni d’alcool pour leur assurer la meilleure tolérance cutanée possible.

À tester chez Eve&Rose :

Le Lait hydratant bébé (19 € pour 150 ml), utilisable dès la maternité, qui nourrit la peau et donne envie de manger les mini cuisses de grenouille de son bébé grâce à son délicat parfum naturel d’amande. Il contient de l’hydrolat de bleuet, du beurre de karité, de la glycérine bio, de l’huile d’amande douce et de l’eau florale de camomille.

Le Lait nourrissant raffermissant (27 € pour 150 ml), qu’on peut appliquer pendant la grossesse (mais aussi après) sur les zones du corps où la peau est sujette au relâchement comme le ventre, les fesses et les hanches. Point non négligeable, il ne colle pas, ce qui permet de s’habiller rapidement avoir l’avoir utilisé.

JOONE

La marque Joone, qui s’est fait connaître avec ses couches éco-responsables et « saines », propose aussi des produits de soin et d’hygiène pour les bébés (liniment, crème de change, huile de massage, etc.) ainsi que toute une ligne de cosmétiques pour le corps et pour le visage dédiée aux futures mères et à celles qui le sont déjà. Tout est fabriqué en France et formulé à partir d’ingrédients naturels pour nourrir, hydrater et sublimer la peau en toute sérénité.

À tester chez Joone :

Le Gel lavant (17,90 € pour 400 ml) nettoie la peau et les cheveux de bébé avec douceur grâce à sa formule enrichie en aloe vera.

Le Gel hygiène intime (11,90 € pour 200 ml), certifié bio et formulé sans parfum et sans savon, il permet de nettoyer la zone intime en douceur et de retrouver du confort pendant la grossesse, mais aussi en période de post-partum et à tout moment de la vie.

