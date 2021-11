Et la température de douche idéale pour votre peau est…

Que l’on préfère se doucher le matin ou le soir, ce moment est toujours synonyme de plaisir et de détente. Mais savez-vous quelle est la température idéale pour garder une peau douce, élastique et en pleine santé ? On vous fait un petit topo !

Prendre une douche bien chaude voire brûlante est un kif pour bon nombre d’entre nous. Il faut dire qu’au-delà d’être un moment réconfortant, c’est aussi un instant de détente et de délectation qu’on utilise pour faire le vide ou au contraire, pour réfléchir !

Mais sans surprise, utiliser de l’eau trop chaude ne soit pas idéal pour notre peau. Rougeurs, tiraillements, démangeaisons et petites irruptions cutanées sont quelques-uns des signes qui prouvent que notre épiderme n’est pas très réceptif à ces douches brûlantes.

Alors, quelle est la température qui convient le mieux à la peau ?

Et la température idéale est…

Selon le dermatologue New-Yorkais Robert Anolik interviewé par Vogue Us, la température idéale pour garder un épiderme en pleine santé se situerait entre 98º and 105º Fahrenheit. Qu’est-ce que ça donne en degrés Celsius ? Eh bien on serait sur une base de 36.66°C pouvant aller jusqu’à maximum 40.55°C.

Une température qui, d’après l’expert, convient parfaitement pour protéger la barrière cutanée « constituée de protéines et d’huiles cutanées qui empêchent l’eau de s’évaporer de la peau, la protégeant du monde extérieur : c’est l’une de nos premières lignes de défense contre les infections et la pollution ».

Et comme on imagine bien que vous n’avez pas de thermomètre intégré à votre pommeau de douche (nous non plus), sachez que ça correspond à une douche allant de « Très tiède à légèrement chaude ». Fini de vous prendre pour un homard dans la vapeur brûlante !

Pourquoi faut-il éviter les températures brûlantes ?

Même s’il est vrai que prendre une douche très chaude de temps à autre ne va pas abîmer votre peau à outre mesure, mieux vaut éviter d’en faire une habitude. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que notre peau dispose d’une barrière qui la protège qui se trouve être fragile. D’après Robert Anolik :

« Cela provoque une inflammation qui peut conduire à la rupture de la barrière cutanée normale. De plus, des températures d’eau aussi élevées peuvent également éliminer les huiles naturelles de la peau qui sont très importantes pour retenir l’humidité. »

Nous voilà donc prévenues.

Crédit de l’image de une : Unsplash – @Hannah Xu.