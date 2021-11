Et si vous appreniez à masser votre visage entre deux averses ?

Un après-midi pluvieux est le moment idéal pour apprendre à masser votre visage. Découvrez nos tutos préférés pour un pur moment de détente.

Les jours d’automne passent et… se ressemblent. Entre le manque de luminosité, le froid et la pluie, la mine prend un sacré coup de pelle : le teint se grise, les traits se creusent et les ridules sont à la fête. Un vrai bonheur !

Heureusement, en plus d’une routine de soin spécifique pour raviver l’éclat (do you know la vitamine C ?), une gestuelle adaptée peut aider à retrouver un semblant de rose aux joues. Allez, on vous dit tout sur le massage du visage, la nouvelle activité préférée de vos soirées d’automne (où il fait nuit à 17h) !

Le massage du visage a des effets scientifiquement prouvés

Le massage du visage, qu’il soit réalisé en institut ou par des mimines non-professionnelles, ne manque pas d’atouts pour réveiller un visage fatigué et un teint tristounet. Traits plus détendus, grain de peau plus fin, cernes moins marqués… Ses vertus sont nombreuses et elles sont dues à l’action des doigts sur les tissus qui active la micro-circulation cutanée et le drainage de la lymphe.

Un effet anti-âge a même été prouvé scientifiquement ! Au magazine Notre Temps, Philippe Humbert, docteur en pharmacologie cutanée et spécialiste du derme, explique :

« Le fibroblaste est une cellule qui peut être réveillée par des sollicitations biomécaniques. Ces tensions entraînent une réponse biologique qui lui permet de retrouver sa forme active (myofibroblaste) pour fabriquer plus de fibres. »

Information confirmée au magazine ELLE par Clélia Monteux, attachée scientifique LPG :

« Depuis les années 1980, on sait que certains types cellulaires, tels que les fibroblastes (qui produisent les fibres de collagène et l’élastine de la peau) et les cellules endothéliales (qui tapissent les vaisseaux) réagissent positivement aux stimulations du massage. Ensuite, au début des années 2000, LPG a confirmé ces résultats avec des études in vivo. Ces dernières montrent notamment une augmentation de la production de collagène et d’élastine. »

Eh oui, le massage du visage, ça fait du bien, mais c’est aussi efficace ! Alors qu’est-ce qu’on attend ?

Quels accessoires pour un massage du visage ?

Pour qu’il soit profitable, le massage doit être réalisé sur une peau propre et parfaitement démaquillée. Avant de vous installer devant votre miroir, attachez vos cheveux en arrière, retirez vos bagues et lavez-vous les mains.

Afin que les doigts glissent parfaitement sur la peau, il est conseillé d’appliquer quelques gouttes d’huile sur sa peau avant de commencer le massage. En fonction de ce que vous avez chez vous, vous pouvez utiliser une huile végétale pure (jojoba, sésame, avocat, bourrache etc) ou un mélange du commerce.

Niveau accessoires, la mode est au Gua Sha et aux rouleaux de jade, de quartz rose ou encore d’améthyste. Ces petits instruments sont plébiscités pour leur action mécanique (une étude japonaise confirme qu’ils augmenteraient la microcirculation au niveau local, permettant une meilleure oxygénation des tissus) mais aussi pour les « vertus » régénératrices et cicatrisantes des pierres avec lesquelles ils sont fabriqués, selon les principes de la lithothérapie — qui, on le rappelle, n’a aucun fondement scientifique.

Si vous en avez un chez vous, vous pouvez l’utiliser, mais inutile de faire des frais pour masser votre visage : les doigts sont vos meilleurs outils !

3 tutos en vidéo pour apprendre les bases du massage du visage

Et parce que les images sont parfois plus parlantes que les mots (surtout pour décrire des techniques manuelles), on a sélectionné trois tutoriels bien foutus pour vous guider lors de votre pratique.

Merci qui ?

Crédits photos image de Une : Pavel Danilyuk