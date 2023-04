Tout savoir sur le massage Turbinada, ce protocole manuel inspiré des techniques brésiliennes

Très populaire chez les cariocas, ce soin profond soulage les muscles et les jambes lourdes, et ce n’est pas tout ! Voici tout ce qu’il faut savoir sur le massage Turbinada.

Rapporté du Brésil et adapté par la masseuse professionnelle Véronique Grassaud, le massage Turbinada a de nombreux bienfaits pour le corps. Laure Carpentier, qui pratique cette technique au sein de son espace beauté et bien-être Le Studio 118, situé dans le VXIe arrondissement de Paris, explique à Madmoizelle les particularités de ce protocole, ses effets sur le corps et les contre-indications à garder en tête avant de prendre rendez-vous.

Qu’est-ce que le massage Turbinada ?

« Le massage Turbinada est une technique manuelle vigoureuse qui associe différentes manœuvres pour relancer la circulation sanguine, éliminer l’eau bloquée dans les tissus et casser la cellulite », explique Laure Carpentier. Son action est complétée par l’utilisation d’un rouleau, le Slimroll, qui est « composé de petites ventouses et de picots en silicone médical qui vont venir stimuler la peau et booster tout le système circulatoire ».

Cet accessoire, avec ses faux airs de rouleau à pâtisserie, est en fait inspiré de deux rituels bien-être de la médecine chinoise, la Cupping Therapy (ou « Hijama ») et l’acupression, et a été développé par Véronique Grassaud pour offrir une expérience inédite pendant la séance.

Quels sont les bienfaits du massage Turbinada ?

Selon Laure Carpentier, les bienfaits du massage Turbinada sont nombreux :

C’est un soin complet qui agit à différents niveaux et les effets sont immédiats sur la circulation sanguine et lymphatique, ainsi que sur la fatigue musculaire, car une meilleure oxygénation des muscles permet de soulager les crampes et de retrouver du tonus. C’est d’ailleurs pour ça qu’il est particulièrement apprécié par les sportifs !

Au fil des séances, les bénéfices des manœuvres de remodelage se voient aussi sur la silhouette : la peau est plus ferme, la cellulite est moins visible, les amas graisseux situés au niveau des hanches et des fesses ont perdu en volume et les jambes sont plus légères. Des résultats intéressants pour qui aimerait rentrer plus facilement dans son jean (même si acheter la taille au-dessus est aussi une solution !).

Pour rappel, le terme « cellulite » renvoie à l’aspect bosselé que peut avoir la peau sur certaines zones comme les fesses, les hanches et le haut des cuisses, principalement chez les femmes, sans distinction de poids, mais aussi chez les hommes. C’est un phénomène physiologique qui n’a aucune répercussion sur la santé mais qui peut parfois être douloureux au toucher et/ou être la source de complexes largement inculqués par la société (dès les années 1930, la presse féminine française présentait la cellulite comme un « problème » à éliminer). À chacun de voir où il se situe face à la « peau d’orange ».

© Nothing Ahead sur Pexels

Afin de profiter des vertus du massage Turbinada, la professionnelle conseille de commencer par une cure de cinq ou six séances rapprochées, afin d’activer le corps, puis de faire une séance d’entretien une fois par mois. En fonction des instituts et des professionnelles, le prix de la séance d’1h varie entre 90 € et 150 €. Le Slimroll peut aussi être acheté (79 €) pour prolonger les bienfaits du soin à la maison.

Quelles sont les contre-indications au massage Turbinada ?

Dans certains cas, le massage Turbinada est déconseillé, notamment si on souffre de varices, de problèmes cardio-vasculaires, qu’on porte un pacemaker ou qu’on est atteint d’un cancer.

Il vaut mieux aussi attendre un peu avant de prendre rendez-vous si on s’est récemment fait une fracture ou une déchirure musculaire. Et si on est enceinte ? « Il n’y a pas de contre-indication pendant la grossesse, sauf si c’est une recommandation de son médecin », éclaire Laure Carpentier.