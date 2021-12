J’ai testé la brosse à dents électrique Y-Brush et quel gain de temps !

La brosse à dents électrique est souvent recommandée pour une bonne santé bucco-dentaire. On a testé la Y-Brush, qui nettoie les dents en 10 secondes chrono !

Depuis le lancement du premier modèle dans les années 1950, la brosse à dents électrique s’est facilement frayé un chemin vers les salles de bains du monde entier.

Avec ses promesses de dents plus propres et d’hygiène bucco-dentaire améliorée, elle a vraiment tout pour plaire, et l’effort financier (qui peut être minime ou conséquent) qu’elle demande est rarement regretté.

Pour vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins, la rédaction de Madmoizelle en a testé plusieurs. Voici notre avis sur la très originale Y-Brush (à prononcer « ygrec brush »).

Pack start brosse à dents électrique de Y-Brush, 124,99€

Brosse à dents électrique Y-Brush : un OVNI dans la salle de bains

Impossible de passer à côté du look de la Y-Brush : avec sa brosse en forme de gouttière dentaire et sa base vert canard, elle ne ressemble en rien aux autres brosses à dents électriques du commerce. Son design est moins léché que celui de certaines de ses consœurs, elle fait moins son « petit effet » sur le meuble vasque, mais vous savez ce qu’on dit : « qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » et les dents propres !

La brosse se compose de deux parties dissociables mais qui ne peuvent fonctionner séparément : la gouttière, qui contient les filaments en nylon qui éliminent la plaque dentaire, et le manche diffusant les vibrations soniques faisant danser les « poils » sur les dents et les gencives.

Après son utilisation, la gouttière peut être retirée et disposée sur un support spécifique (proposé dans certains kits ou vendu séparément au prix de 9,99 euros) ou sur le rebord d’un verre.

La base se charge grâce à un chargeur USB tout bête ; 8 heures de charge (environ une nuit) correspondent à trois mois d’utilisation bi-quotidienne.

Y-Brush, une brosse à dents simple d’utilisation (malgré les apparences)

Même si la Y-Brush ne ressemble pas à une brosse à dents électrique « traditionnelle », elle est aussi facile à utiliser.

Après avoir légèrement humidifié la brosse, il suffit d’appliquer une fine couche de dentifrice dans toute la gouttière grâce à un applicateur spécifique (vendu 4,99 euros sur le site de la marque), ou de déposer une noisette de dentifrice sur sa langue avant de la passer sur les dents.

Ensuite, on choisit le mode de vibration en appuyant sur le bouton présent sur la base : une fois pour le mode doux, deux fois pour le mode normal, et trois fois pour le mode intensif.

Puis on place la gouttière sur les dents du haut, on mord bien, et on appuie fermement pendant quelques secondes sur le bouton pour lancer le mode sélectionné. Il y a un coup de main à prendre, surtout que le bouton est un peu dur, mais rien de très compliqué.

Pendant que la base vibre, il faut mâchouiller la gouttière tout en la faisant pivoter de gauche à droite, c’est ce qui permet de faire en sorte que toutes les dents soient bien nettoyées.

Une fois la dizaine de secondes écoulée (pas de risque de se louper, la base arrête de vibrer), on retourne la brosse et on s’attaque aux dents du bas, sans remettre de dentifrice. On mord dans la gouttière, on écrase le bouton, et c’est parti ! Le brossage terminé, on rince la gouttière et on la met à sécher. Simple et efficace.

La technologie brevetée de la Y-Brush

Mais comment ça marche tout ça ? La gouttière est tapissée de 35 000 filaments en nylon inclinés à 45 degrés reproduisant la méthode de Bass, de manière à atteindre toutes les dents et faces dentaires en même temps.

C’est d’ailleurs bien parce que toutes les zones sont traitées de façon simultanée que le brossage ne dure que 10 secondes.

Il s’agit d’une technologie brevetée : la Y-Brush n’a rien à voir avec les copies en silicone qu’on peut trouver pour quelques dizaines d’euros sur le Web (et qui ne nettoient rien du tout).

Pour se familiariser avec la brosse à dents, la marque conseille d’utiliser le mode « doux » de 15 secondes pendant la première semaine, avant de tester les deux autres modes de 10 et 5 secondes.

La Y-Brush, une brosse à dents électrique efficace et made in France

Une fois qu’on a compris son mode de fonctionnement, la Y-Brush est vraiment simple à utiliser, et quel gain de temps ! Dès la première utilisation, on sent vraiment ses dents bien propres.

Psychologiquement, c’est plus difficile de se convaincre qu’on a parfaitement nettoyé ses chicots en dix secondes de brossage (comparé aux deux minutes habituelles), mais cette sensation s’estompe au fil des utilisations.

Vraiment, c’est un bon produit qui, en plus d’être efficace, fait gagner quelques précieuses minutes matin et soir.

Il conviendra à la majorité des gens, à condition de ne pas avoir un réflexe nauséeux trop développé : ce serait dommage de recracher la gouttière avant la fin des dix secondes de brossage.

Niveau prix, le « Pack Start », qui contient la Y-Brush ainsi qu’un chargeur USB, coûte 124,99€, un prix largement justifié par une technologie brevetée et une fabrication française.

La brosse, qu’il faut changer tous les six mois, est vendue 29.99€. Elle est plus chère qu’une tête de brosse à dents électrique classique, mais on peut la garder deux fois plus longtemps, alors on finit par s’y retrouver.

