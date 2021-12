J’ai testé la brosse à dents électrique Philips Sonicare Prestige 9900 : que de luxe, mes aïeux

Chouchoute des professionnels de santé, la brosse à dents électrique est souvent recommandée pour une bonne santé bucco-dentaire. On en a testé plusieurs, dont la Philips Sonicare Prestige 9900 !

Depuis le lancement du premier modèle dans les années 1950, la brosse à dents électrique s’est facilement frayé un chemin vers les salles de bains du monde entier.

Avec ses promesses de dents plus propres et d’hygiène bucco-dentaire améliorée, elle a vraiment tout pour plaire, et l’effort financier (qui peut être minime ou conséquent) qu’elle demande est rarement regretté.

Pour vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins, la rédaction de Madmoizelle en a testé plusieurs. Et on commence avec notre avis sur la très luxueuse Philips Sonicare Prestige 9900 !

Brosse à dents électrique Philips Sonicare Prestige 9000, 249,99€ au lieu de 267,99€

Brosse à dents électrique Philips Sonicare Prestige 9900 : un look soigné et un encombrement raisonnable

C’est LE point indéniable, c’est ce qui saute aux yeux lorsqu’on ouvre la boîte et c’est une phrase que je ne pensais pas forcément taper un jour : elle est très belle, cette brosse à dents ! Fuselée comme un projet spatial européen, élégante dans sa couleur perle, elle a un petit côté luxe qui flatte l’ego (et vu le prix, ça ne fait pas mal). Une seule tête est incluse, avec un petit capuchon de plastique pour la protéger quand on ne l’utilise pas.

L’objet est de haute taille — vingt-quatre centimètres, sans la base de chargement qui en rajoute quelques-uns. À vous de mesurer son éventuel emplacement pour vérifier qu’il y passe sans souci ! Mais comme toute brosse à dents électrique, elle n’est pas plus encombrante que ça tant que vous avez la hauteur nécessaire.

Cette base de charge, justement, est en deux parties indépendantes (vous n’avez pas besoin d’utiliser les deux) : le socle de rechargement à proprement parler, translucide, et un joli support dépoli, très Pinterest dans l’idée, qui rend le tout plus joli. Côté câble, c’est un bête chargeur USB-C, dont vous avez déjà probablement trois exemplaires dans un tiroir.

Ce qui est cool, c’est que vous n’êtes pas obligée d’installer votre brosse près d’une prise : Philips promet deux semaines d’autonomie, donc aucun besoin de la charger en permanence !

Dernier détail qui fait la diff : la Sonicare Prestige 9900 est livrée avec un très beau coffret de voyage en similicuir végétal, aux couleurs de l’objet, et pourvu d’un port pour charger la brosse à dents sans avoir à l’en sortir. On se sent tout de suite privilégiée.

Philips Sonicare Prestige 9900, une brosse à dents électrique connectée (ou pas)

Philips propose une application mobile gratuite liée à la brosse à dents, qui promet monts et merveilles : recommandations en temps réel, modes de brossage personnalisables, rapports quotidiens, mensuels ou annuels…

Mais en bonne trentenaire méfiante de l’Internet of things (surnommé Internet of shit par celles et ceux qui n’ont pas envie de connecter tous leurs objets au Web), je n’ai aucune envie de créer un compte et de filer mes données à une marque juste pour me brosser les dents.

Bonne nouvelle pour les ancêtres comme moi : l’appli n’est nullement indispensable. Rapport au fait que se brosser les dents, c’est facile, en fait, surtout avec un outil électrique. Duh.

Brosse à dents Sonicare Prestige 9900 de Philips, discrète et simple à utiliser

À part ça, quel plaisir que cette Philips Sonicare ! Peu bruyante (j’écoute des podcasts pendant ma toilette et je n’ai pas eu à monter le son), elle ne vibre pas trop fort ni trop faiblement. Comme la plupart des brosses à dents électriques, elle vous enverra un petit signal indiquant qu’il faut changer de zone ; petit plus, elle vous alertera aussi si vous y mettez un peu trop de cœur.

Vous pourrez aussi vous brosser la langue, mais je trouve que ça chatouille un peu trop… après, j’ai un gag reflex sensible, je suis une fragile de la bouche. Voilà, vous en savez plus sur moi, bravo.

Il suffit d’appuyer sur le bouton principal, élégamment caché en transparence sur le manche, pour lancer les vibrations et en avant Guingamp (quoi ? Je vous avais bien dit que j’avais mentalement 78 ans). C’est la chose la plus simple à utiliser au monde après un stylo Bic — et encore, y a moyen de se tromper de sens.

Cinq modes sont proposés : nettoyage, White+, santé des gencives, nettoyage en profondeur et dents sensibles. Il y en a pour tout le monde.

Pour cette brosse à dents électrique, Philips utilise la technologie sonique qui permet à la tête d’effectuer plusieurs dizaines de milliers de mouvements par brossage (31 000, pour être exacte) et d’envoyer valser la plaque dentaire.

Philips Sonicare Prestige 9900, une brosse à dents électrique efficace mais qui a un coût

L’expérience utilisatrice, si je puis dire, est réussie. Efficace, cette brosse nettoie en profondeur même les zones difficiles d’accès (parole de personne ayant gardé toutes ses dents de sagesse), et le fait qu’elle soit très jolie ne gâche rien : petit kif quand même de voir l’objet trôner à côté de mon makeup.

Cela dit, il faut quand même compter 299,99€ pour cette Philips Sonicare haut de gamme, et 29,99€ le lot de deux têtes de rechange (il est conseillé d’en changer tous les trois mois, comme les brosses à dents classiques).

Est-ce que ça vaut une telle somme ? Probablement pas — dans le sens où une brosse à dents électrique cinq fois moins chère ne sera pas forcément moins efficace pour vos dents. On paie le côté luxe, le petit coffret de voyage, le style, le développement de l’application mobile, et après tout on va la garder très longtemps, donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle !

Brosse à dents électrique Philips Sonicare Prestige 9000, 249,99 au lieu de 267,99€

À lire aussi : J’ai testé le masque LED de Project E Beauty et j’ai été bluffée par toutes ses options

Crédits photos images de Une : Philips