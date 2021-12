J’ai testé le masque LED de Project E Beauty et j’ai été bluffée par toutes ses options

Depuis quelques années, l’industrie de la beauté s’intéresse aux gadgets qui peuvent booster notre routine. Pour savoir ce que ça vaut, j’ai testé non pas un ni deux mais bien quatre masques LED… Et voilà ce que je pense de l’appareil imaginé par la marque Project E Beauty.

Les masques qui diffusent des lumières LED font partie des nouveaux gadgets que les passionnées de beauté s’arrachent. Et bien qu’au premier abord, on se demande si ce sont des outils de torture ou de bien-être, ils s’avèrent très pratiques quand on souffre d’un manque d’éclat, d’acné récalcitrante, de cicatrices, d’eczéma ou encore de sensibilité cutanée !

Pour pouvoir vous aiguiller à travers champs (car ce n’est pas simple d’y voir clair parmi la multitude de produits disponibles sur le marché), j’ai eu l’opportunité de tester quatre masques LED de marques différentes. Après le « How To Glow » des laboratoires Solaris NY, ou encore le masque de la marque Reakoo, c’est le produit signé Project E Beauty qui m’intéresse. Et comme je vous le divulgue dans mon titre : j’ai kiffé !

Si vous n’avez pas lu les deux précédents articles et que vous ne savez pas vraiment à quoi peut bien servir un masque LED, voici de quoi vous éclairer.

Masque Led, Project E Beauty, 124,99€

Le masque LED, ça sert à quoi ?

Tout droit venu de Corée, l’un des pays où l’industrie de la beauté est la plus lucrative, le masque LED utilise des diodes qui émettent de la lumière et permettent de s’attaquer à différents problèmes de peau.

Ces derniers peuvent aller de l’hyperpigmentation à l’acné en passant par le manque d’éclat, l’hypersensibilité cutanée ou encore la perte de fermeté. Tout dépend de la couleur émise et de sa longueur d’onde.

Par exemple, la lumière rouge a la longueur d’onde la plus longue (environs 630 nm), elle a un effet anti-âge. De son coté, celle de la lumière bleue est de 415 nm, elle est bactéricide. La lumière jaune (590 nm) réduit quant à elle les rougeurs, tout en calmant les inflammations. Et la lumière verte (525 nm) permet de rééquilibrer les peaux mixtes et d’apporter de l’éclat.

Comment utiliser le masque de luminothérapie de Project E Beauty ?

Comme pour tous les masques LED, celui de Project E Beauty s’utilise sur peau propre. Ne disposant pas de batterie intégrée, il se branche sur secteur et dispose d’un boîtier de contrôle pour pouvoir profiter des différentes options qu’il offre. Une fois le cordon de serrage réglé aux dimensions de votre tête, placez-le sur votre visage et mettez-le en marche en appuyant sur le bouton start/stop de la manette de contrôle.

Quand le masque est allumé, vous pouvez changer de couleur en appuyant sur le bouton « color » et en réglant l’intensité grâce au bouton « Energy ». Une fois tous ces réglages effectués, un timer se met en route et vous pouvez profiter, les yeux ouverts ou fermés de votre appareil et de ses fonctionnalités.

Les points positifs du masque de luminothérapie de Project E Beauty

Si j’ai beaucoup apprécié le masque imaginé par Project E Beauty, c’est parce que ce dernier dispose de nombreuses fonctionnalités agréables à utiliser.

Une luminosité réglable

Comme je vous le disais plus haut, l’intensité des couleurs peut varier grâce au bouton « energy » situé sur le boîtier de l’appareil. Une option qui semble être superflue comme ça, mais qui en réalité permet aux peaux les plus fragiles et réactives de pouvoir suivre le traitement de luminothérapie sans ressentir de la gêne lors de l’exposition à la lumière rouge, par exemple, dont la longueur d’onde est plus profonde que les autres.

Une pluralité de couleurs

Bleu, rouge, vert, cyan, jaune, violet, blanc… Ce masque ne dispose pas de 3 mais bien de 7 couleurs différentes qui traitent toutes une problématique particulière. Quand le rouge vient activer le renouvellement cellulaire des peaux matures, le bleu permet de limiter la production de sébum et l’apparition de l’acné. Le vert, quant à lui, réduit les rides et les ridules, alors que le cyan atténue l’inflammation. Le jaune calme les points noirs, le violet améliore le métabolisme et la circulation lymphatique quand le blanc permet de relaxer l’épiderme. Tout un programme !

Un minuteur

Ce qui m’a cruellement manqué dans les 2 derniers masques que j’ai pu essayer, c’était le minuteur ! Ce petit outil simple, qui permet de pouvoir savoir combien de temps de traitement il reste a effectuer. L’appareil de Project E Beauty en dispose d’un et vous allez voir qu’au bout de quelques minutes de traitement, ce dernier vous servira !

Un design sécurisant

Le point le plus important finalement, c’est l’aspect sécurisant de l’appareil. Conçu dans un plastique dur enfermant les LED à l’intérieur d’une coque transparente, on ne risque pas d’exposition trop directe comme on a pu le voir avec le masque Reakoo. Autre aspect rassurant, le masque est totalement dépourvu d’UV. Et le traitement qu’il prodigue est tellement doux (mais efficace) qu’il ne demande aucun temps de récupération après s’en être servie.

Les points négatifs du masque de luminothérapie de Project E Beauty

Très peu de points négatifs sont à notifier sur cet appareil. Deux aspects l’empêchent tout de même de faire un sans-faute :

Le manque de lunettes de protection

Au bout de quelques minutes de traitement, les yeux les plus fragiles, qui sont légèrement exposés à la lumière du masque, peuvent ressentir de la fatigue. Et même si l’outil est doté de deux protections en plastique pour isoler les yeux, une paire de lunettes de protection n’aurait pas été de refus. Dommage !

La lourdeur du masque sur le visage

Avec le masque Project E Beauty, on n’est pas vraiment sur un outil léger comme les autres masques testés précédemment. Celui-ci pèse légèrement plus lourd. En même temps, il offre des options et une sécurité d’utilisation que les autres n’ont pas. Alors c’est un point négatif teinté de positif.

Mon avis sur le masque de luminothérapie de Project E Beauty

Je le recommande à 1 000% à toutes les personnes qui ont besoin d’apporter un petit plus à leur routine beauté. Au-delà d’être efficace (au bout d’un mois d’utilisation, mes boutons et cicatrices sont beaucoup moins nombreux que d’habitude), ce dernier est aussi très safe à utiliser. Un point important connaissant la portée des longueurs d’ondes des LED.

Note générale : 9,5/10.

Masque led, Project E Beauty, 124,99€

À lire aussi : J’ai testé le masque LED « How To Glow » des laboratoires Solaris NY et les résultats sont là