L’eau salée contre l’acné : TikTok promet le miracle, mais a-t-on la foi ?

TikTok est le repaire de tendances beauté à l’efficacité parfois prouvée, parfois discutable. Quand on a vu des utilisateurs s’asperger le visage d’eau salée pour vaincre leur acné, on s’est posé quelques questions…

L’eau salée fait-elle partie des remèdes miracles qui peuvent faire disparaître les boutons au bout de quelques application ? C’est ce qu’affirment certains tiktokeurs dont @leacrylics fait partie.

« Je me bats (avec l’acné) depuis que j’ai onze ans », déclare-t-elle dans une de ses vidéos. Et la jeune femme d’ajouter :

« J’ai remarqué qu’à chaque fois que je me baigne à la plage, ma peau devient beaucoup plus nette, alors j’ai acheté du sel de mer sur Amazon. Je mélange une cuillère à café de sel de mer avec une demi-tasse d’eau tiède, puis je vaporise le tout sur mon visage tous les soirs… Je suis sur le point d’avoir mes règles et vous pouvez voir que je n’ai aucune éruption. »

Avec plus de 1,1 millions de likes et de 4,5 millions de vues, il n’est pas modeste de dire que cette séquence a fait l’effet d’un raz-de-marée.

Mais la technique de @leacrylics est-elle pour autant aussi efficace qu’elle le dit ?

L’eau salée contre l’acné : et pourquoi pas ?

On a toutes dans notre entourage une personne qui préconise de se baigner dans l’eau de mer pour pouvoir faire disparaître l’acné. Sauf que lorsque ce geste est couplé avec une exposition accrue aux rayons du soleil (sans forcément appliquer de protection), le combo fait rarement bon ménage et finit par offrir un effet boomerang pas toujours facile à gérer…

Mais qu’en est-il du fameux mélange eau + sels de mer préconisé sur TikTok ?

S’il est vrai que les centres de thalassothérapie proposent des soins à base d’eau de mer filtrée pour pouvoir se débarrasser de l’acné ou encore de l’eczéma, l’utilisation de cette eau reste très encadrée. Riche en sel (of course), en magnésium, en calcium et en potassium, elle permet d’accélérer la cicatrisation, de réhydrater la peau mais aussi d’apporter des effets apaisants et de l’éclat.

Mais comme l’explique la dermatologue Mona Gohara chez Allure, il y a une nette différence entre les sels de mers et l’eau de mer.

« Le sel peut théoriquement extraire les huiles et assécher les boutons. Cependant, l’eau provenant directement de l’océan et de l’eau mélangée avec du sel de mer à la maison sont deux choses très différentes. »

Voici donc les sels qui ont un effet positif sur l’épiderme !

Le sel de la mer Morte, pour ses vertus hydratantes

Le sel de la mer Morte est extrêmement salé. On lui prête de nombreuses vertus car il est très riche en oligo-éléments et en minéraux. Prisé par les peaux qui ont tendance à faire de l’eczéma, ce sel est hydratant, apaisant et peut même aider à la régénération de la peau.

Le sel de l’Himalaya, pour son côté régénérant

Riche en zinc, en fer et en sélénium, le sel de l’Himalaya stimule la régénération cellulaire car il dispose de plus des trois-quarts des oligoéléments présents dans le corps humain. Des atouts qui peuvent servir à enclencher le processus de cicatrisation et de régénération.

L’avis des experts sur la question

Si certains s’accordent à dire que ce hack beauté peut permettre d’obtenir des résultats sur le court terme, ils estiment qu’il n’incarne pas un réel traitement pour autant.

« Je ne considère certainement pas cela comme un traitement viable contre l’acné et je ne le recommanderais pas non plus », prévient le docteur Willsmore dans les colonnes de Refinery29.

De son côté, Mona Gohara pense « qu’il n’y a pas encore d’étude concrète sur la question. D’après moi, il y a aussi beaucoup d’autres options qui fonctionnent mieux.»

Quels sont les risques ?

La dermatologue Shari Marchbein a donné un avis très clair sur la question des risques encourus par ceux qui considèrent l’utilisation des sels de mer et de l’eau comme un traitement à part entière contre l’acné. Voici ce qu’elle dit dans le magazine Allure :

« Au mieux, l’eau et le sel de mer peuvent aider en cas d’inflammation et de rougeurs légères sur la peau, mais je ne considère certainement pas cela comme un traitement viable pour l’acné et je ne le recommanderais pas non plus. Je crains que ceux qui l’utilisent comme traitement ne finissent que par retarder les soins appropriés d’un dermatologue certifié et se retrouvent avec des taches d’hyperpigmentation et potentiellement des cicatrices en conséquence. »

Mais alors que faire quand on a de l’acné ?

Comme le rappelle le chimiste Ginger King, l’acide glycolique et salicylique sont deux très bons ingrédients pour lutter contre l’acné.

« L’eau de mer a un pH alcalin de 8. Les peaux à tendance acnéique ont également un pH alcalin. Si vous souhaitez utiliser un pH acide pour équilibrer la peau, misez plutôt de l’acide glycolique et de l’acide salicylique pour résoudre vos problèmes de peau. L’eau salée a un effet antimicrobien, mais pas assez fort pour éradiquer l’acné. »

Evidemment, ce traitement ne vous exempt pas de vous rendre chez un dermatologue afin que ce dernier puisse cibler les besoins de votre peau et vous donner une routine adaptée à votre problématique. Celle-ci peut être due à un dérèglement hormonal, à un rythme de vie trop intense, au manque de sommeil, à un trop plein de stress et même à une routine trop astringente !

Et si de l’eau et du sel de mer peuvent paraître comme une alternative viable à court terme, ils ne peuvent venir soigner la source du problème, qui elle, est généralement beaucoup plus complexe…

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Felipe Bustillo