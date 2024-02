Attaque du Hamas : des assos féministes bientôt privées de subventions pour des propos « ambigus » ?

Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les Discriminations, a assuré que son cabinet examinait les discours d’associations féministes sur l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, sous peine de couper leurs subventions.

L’une des premières actions d’Aurore Bergé en tant que ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes aura été s’attaquer à des associations féministes. La ministre a affirmé que le gouvernement passe « au crible » les déclarations de toutes les associations féministes liées à l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier.

Selon Aurore Bergé, un deux poids deux mesures

Le gouvernement menace ainsi de couper purement et simplement les subventions des associations « à la moindre ambiguïté », a affirmé la ministre Aurore Bergé, ce dimanche 11 février sur Radio J. La ministre ayant fait cette demande « cette semaine » à l’administration, dont elle attend un retour « dans les jours qui viennent ».

« Si le drame qui s’est produit le 7 octobre à l’encontre des femmes s’était produit ailleurs, est-ce que les réactions auraient été plus fortes ? Malheureusement je crains que ça aurait pu être le cas », a poursuivi Aurore Bergé.

Nous Toutes et d’autres collectifs dans le viseur

« Je refuse que l’État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s’est passé », a complété la ministre, faisant alors référence aux accusations de silence reproché à certaines associations féministes comme Nous Toutes sur les violences sexuelles commises par des hommes du Hamas sur des femmes israéliennes.

L’association ainsi que d’autres collectifs s’étaient défendus en déclarant lutter pour « toutes les femmes » dans cette guerre, israéliennes comme palestiniennes, et avaient condamné « sans ambiguïté les crimes sexuels et sexistes, viols et féminicides commis par le Hamas, qui ont particulièrement visé les femmes, les personnes LGBTQIA+ et les enfants ».

