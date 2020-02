L’album que j’ai le plus attendu de ma vie est enfin sorti !

J’aime la musique passionnément depuis toute petite. Je ne crois pas pouvoir vivre sans. Ou alors ça serait très triste, non ?

À 23 ans, j’ai déjà cramé un bon bout de mon audition à coup de « boom boom », de « thchiiik », et de « tchaaak » trop forts dans mes oreilles.

Ma boulimie sonore est quasiment intarissable et pourtant, je n’ai jamais été foutue de répondre à la question (pourtant simple) « quel est ton artiste favori ? ».

Dévorantes, le premier album d’Aloïse Sauvage

1 an… 1 an ! Ca va bientôt faire un an que j’attends cet album !

C’est ce que je répète depuis quelques semaines, quasi quotidiennement à Caroline, ma voisine de bureau à la rédac.

En mars 2019, Aloïse Sauvage a sorti Jimmy, un premier EP qui m’a littéralement retourné le bide et le cœur dans tous les sens.

Depuis, j’attends la version longue.

Et ce matin, comme le matin du 29 mars dernier, j’ai enfin eu le droit à la petite notification Spotify m’invitant à découvrir ma nouvelle tracklist préférée !

Bon, la vérité, c’est que j’ai eu la chance de pouvoir écouter les titres de Dévorantes avant.

J’ai eu le temps de les découvrir, de les apprivoiser, de les dévorer, le temps de les chanter et surtout, de les digérer pour pouvoir te proposer une sélection des titres qui m’ont le plus marquée et qui, selon moi, sont incontournables de ce premier album d’Aloïse Sauvage.

Dévorantes, le premier album d’Aloïse Sauvage : sélection de titres

Si pour une quelconque raison, tu n’avais pas le temps de te laisser vivre et déguster cet album dans son intégralité (ce que je ne peux que t’encourager à faire), voici une shortlist de titres à écouter ABSOLUEMENT !

Omowi, le premier clip de l’album est en ligne

Omowi, c’est un cri de guerre face aux esprits étriqués. « Homo », oui !

C’est un hymne entêtant qui prône haut et fort le droit de chacun d’aimer qui il ou elle veut.

Ce titre est l’écho parfait de notre société et sait remettre à sa place bien comme il faut l’homophobie qui malheureusement court toujours les rues.

En parlant de rue, c’est là qu’a été tourné ce premier clip faisant suite à la sortie de l’album.

On peut y découvrir Aloïse Sauvage et ses danseurs dans des plans rythmés ou ils se réapproprient l’espace publique par la danse dans un équilibre parfait entre bagarre et harmonie dans le mouvement.

Pas de doute, ce titre et par extension cet album sont bien ceux d’une génération enfin décomplexée.

Je voulais écrire un titre joyeux et entêtant, comme un chant collectif qui nous aide à nous assumer chacun. Omowi est une chanson pour tou.te.s, qui veut que tout le monde se sente aimé(e), respecté(e) et fier(e)de son existence.

Toute la vie, le titre qui m’avait déjà retourné le bide sur scène

La première fois que j’ai entendu ce titre, c’était avec cette bonne Louise Pétrouchka, nos bouchons de cires collés au fond des tympans et en face de nous, Aloïse Sauvage qui tournait et chantait pendue à un cable au dessus de la scène.

J’étais scotchée, c’était la première fois que je la voyais sur scène.

Le titre n’était pas sorti et pourtant, je l’ai eu en tête pendant des mois sans même connaître les paroles.

D’ailleurs, peut-être que toi aussi tu as pu la voir tourbillonner dans ton téléviseur si tu étais devant ton écran pour les Victoires de la Musique.

Ah c’est elle la petite go qui gesticulait sur scène ?

Oui, très exactement !

Il y a un an, Aloïse s’est dit :

Tiens, si j’accrochais mon micro à un filin. Lui-même accroché à une poulie. Elle-même accrochée aux biceps d’un type caché en coulisses. Est-ce que je pourrais m’envoler ?

Les « dévorantes », une ode au désir que l’on n’ose pas assumé

Pour moi, Dévorantes (qui a donné son nom à l’album), c’est ces pulsions qui nous bouffent autant quelle nous nourrissent.

Celles qui nous consument pour nous laisser encore plus vivants après.

Ce titre est plein d’appétit et de force. Un titre qui donne envie de vivre. C’est définitivement l’un de mes préférés de cet album.

Et puis il y a bien sûr des titres que tu connais sûrement déjà de l’EP comme À l’horizontale qui vient d’ailleurs de dépasser le million d’écoutes sur Spotify.

Ou encore Jimmy qui avait donné son nom à l’EP tout en donnant déjà bien le ton de l’album qui arrivait.

Il n’y a pas de doutes, celle qui a eu du mal à trouver sa légitimité dans la musique et sa place de chanteuse de part son parcours très riche et atypique (elle est aussi danseuse, circassienne et actrice) est désormais bien installée sur la scène musicale française.

Il n’y a pas de doute, Aloïse Sauvage est chanteuse.

Et pour te faire une idée, Aloïse Sauvage sur scène, ça donne un truc comme ça :

Je te conseille donc de surveiller les programmations de festivals pour ne pas la rater cet été !

À 23 ans, je sais enfin quoi répondre à la question : « qui est ton artiste favori ? ».

Après avoir écouté cet album en boucle, dans l’ordre et en shuffle, après avoir chanté a tue tête tous ses titres, je peux enfin répondre fièrement :

C’est Aloïse Sauvage.

Pour te procurer son album, c’est par ici !

Et toi, cet album, il te fait quel effet ? Dis-moi tout !

