Sorties cinéma : les films qu’on a hâte de voir cette semaine

Ne crions pas victoire trop vite, il a beau faire (très) beau ces jours-ci, la météo pourrait bien redevenir orageuse, et quelle meilleure excuse pour filer au ciné ? Ça tombe bien, cette semaine, les films que l’on a hâte de découvrir sont nombreux. Voici notre sélection.

Bonne nouvelle : les spectateurs et spectatrices sont nombreux à retrouver le chemin des salles obscures, ce qui n’était pas gagné, post-Covid. Pour preuve, selon le CNC (Centre national de la cinématographie), la fréquentation des cinémas a marqué une hausse de 37,8 % par rapport à l’an passé, et de 2,7 % par rapport à la moyenne 2017-2019.

Sur le seul mois d’avril 2023, 19,01 millions de spectateurs et spectatrices se sont pressées en salles en France. Un succès notamment porté par le film Super Mario Bross qui a dépassé les 4,8 millions d’entrées en l’espace d’un mois. Une dynamique qui pourrait perdurer, au regard de la programmation pour le moins réjouissante des prochaines semaines. Parmi les prochaines sorties, en voici 3 qui nous font envie.

Les films qu’on a hâte de voir au cinéma cette semaine

« La marginale », de Frank Cimière

À la fois réjouissante et touchante, ainsi pourrait-on résumer l’échappée belle proposée par Frank Cimière avec La marginale. La marginale, c’est Corinne Masiero (Capitaine Merleau, Louise Wimmer…) qui incarne Michèle, une sans domicile fixe qui vit à l’aéroport d’Orly et fait la rencontre de Théo (Vincent Chalembert), un jeune balayeur atteint d’un handicap mental. Un jour, Michèle trouve une grosse somme d’argent et demande à Théo de la conduire à Lisbonne pour retrouver son fils. Le début d’un road trip, sur les routes départementales, dans une voiture sans permis, qui nous amène à découvrir les mondes intimes des deux protagonistes principaux. La promesse d’une aventure humaine émouvante.

« Showing Up », de Kelly Reichardt

Dans Showing Up, Kelly Reichardt et Michelle Williams font encore preuve du lien créatif unique qui les unit depuis plus de quinze ans à l’écran. Nommé en compétition l’année dernière, lors du 75e festival de Cannes, le film est une ode à l’art et à la vie. Il dresse le portrait de Lizzie (Michelle Williams), une sculptrice habitant à Portland, sans grand succès, qui vit avec son chat et travaille à temps partiel dans une école d’arts plastiques. Alors qu’elle prépare une exposition de ses statuettes dans une petite galerie locale, elle doit faire face à des difficultés du quotidien qui achèvent de l’accabler : sa logeuse qui tarde à répondre à ses demandes, ses parents séparés, la fragilité de son frère… Une fresque humaine et artistique dans laquelle on retrouve, aux côtés de Michelle Williams, Hong Chau (The Whale, 2022) ou encore Maryann Plunkett (L’Extraordinaire Mr. Rogers, 2019).

« Un an, une nuit », de Isaki Lacuesta

Comment se reconstruire lorsque l’on est victime du terrorisme, mais qu’à l’inverse de nombreuses personnes, on a survécu ? C’est, en très gros traits, la question que pose Un an, une nuit, et à laquelle le film tente d’apporter, si ce n’est une réponse, au moins un témoignage. Le 13 novembre 2015, Ramón (Nahuel Perez Biscayart, César du meilleur espoir masculin) et Céline (Noémie Merlant, César de la meilleure actrice second rôle) assistent au concert des Eagle of Death Metal au Bataclan. Ils survivent à l’attaque, mais cette nuit aura des conséquences irréversibles sur leur vie. Si Céline cherche à oublier la nuit de l’attaque, Ramón n’y parvient pas. Une reconstruction à deux vitesses dans laquelle le couple va tenter de se retrouver, pour ne plus se perdre.