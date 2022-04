Surprise (non) : seuls 3 des films en compétition à Cannes 2022 sont réalisés par des femmes

Comme chaque année, le festival de Cannes a annoncé les films en lice pour la Palme d’or. Et s’ils nous donnent tous envie, on déplore que seuls 3 des films sélectionnés aient été réalisés par des femmes.

Le festival de Cannes arrive à grand pas. Il se déroulera en effet du 17 au 28 mai prochain.

La date approchant, la liste des films en compétition vient d’être annoncée.

Les films de la sélection cannoise 2022

Cette année encore, Cannes fait la part belle à ses habitués. En effet on retrouve les mêmes noms que d’ordinaire, parmi lesquels David Cronenberg, les frères Dardenne, Arnaud Desplechin ou encore Kore-eda. L’incarnation même de l’expression « on prend les mêmes, et on recommence », en somme.

Si l’on se réjouit par ailleurs de retrouver les brillants Ruben Östlund, Claire Denis et James Gray, dont la filmographie nous enchante purement et simplement, on déplore le peu de films sélectionnés réalisés par des femmes.

Voilà d’ailleurs la liste complète :

Holy Spider d’Ali Abbasi

Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi

Crimes of the Future de David Cronenberg

Tori et Lokita de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne

Stars at Noon de Claire Denis

Frère et soeur d’Arnaud Desplechin

Close de Lukas Dhont.

Armageddon Time de James Gray

Broker de Hirokazu Kore-eda

Nostalgia de Mario Martone

R.M.N de Cristian Mungiu

Triangle of Sadness de Ruben Ostlund

Decision to Leave de Park Chan-wook

Showing up de Kelly Reichardt

Leila’s brothers de Saeed Roustaee

Boy from heaven de Tarik Saleh

La Femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov

Hi-han (Eo) de Jerzy Skolimowski

Ainsi, sur les 18 films sélectionnés, seuls 3 ont été réalisés par des femmes. Rien de nouveau sous le soleil, donc. Et c’est bien ça qui est un peu désespérant.

Pour rappel pourtant, il y a 4 ans, en 2018, Cate Blanchett ainsi qu’Agnès Varda et Marion Cotillard avaient monté les marches de Cannes avec 79 autres femmes engagées, pour manifester leur colère quant à l’invisibilisation des femmes dans l’industrie du cinéma.

Un constat désolant qui, au regard de cette nouvelle sélection, ne semble pas aller en s’améliorant.

