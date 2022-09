Corinne Masiero sur l’inceste : « C’est sous couvert d’amour qu’on t’agresse »

La comédienne Corinne Masiero (vue dans la série Capitaine Merleau et en Peau d’Âne aux César 2021) raconte, au micro de France Inter le 19 septembre 2022, avoir été victime d’inceste de la part d’un cousin âgé de 18 ans quand elle en avait 8.

C’est parce qu’elle dit vrai, sans détour ni fioriture, que la parole de Corinne Masiero dérange parfois notre société, et c’est sans doute une bonne chose. Connue notamment pour son rôle dans la série populaire Capitaine Marleau, et pour son coup d’éclat en Peau d’Âne ensanglanté aux César 2021, la comédienne offre à nouveau une parole forte qui met la France face à ses silences et ses responsabilités. Cette fois, c’est autour de l’inceste que Corinne Masiero s’est exprimée le 19 septembre au micro de France Inter, dans l’émission « MagMa » de Sonia Devillers :

« La parole, c’est l’étincelle qui permet de faire bouger les choses après. On parle de ces chiffres qui touchent les familles incestuées. Je le constate, quand je fais des concerts avec Les Vaginites [son groupe de musique, ndlr]. On demande dans le public qui a été touché directement ou indirectement ici. On observe une forêt de bras se lever. Ça touche tout le monde directement ou indirectement. »

Corinne Masiero raconte avoir été victime d’inceste sur France Inter

L’actrice d’aujourd’hui 58 ans raconte avoir été elle-même victime d’inceste, de la part d’un cousin de 18 ans quand elle en avait 8 :

« Quand on subit ça, qu’est-ce qu’on représente après ? On n’est rien. On est un objet, un bout de viande […]. Et on le garde toute sa vie, on fait avec, on n’en guérit pas. Comme si on te coupait une jambe et qu’après on apprenait à marcher, mais avec une jambe en moins. […] C’est sous couvert d’amour qu’on t’agresse. ‘Je t’aime bien, je t’aime, donc regarde on va se caresser’. Ce mot ‘amour’, je le déteste. Ça ne veut plus rien dire ‘amour’. »

L’inceste touche une personne sur 10 en France

En France, 7 millions de personnes sont victimes d’inceste, soit un individu sur dix, rappelle l’émission. Ce qui amène Corinne Masiero à marteler qu’on est toutes et tous concernés :

« Le seul moment où il y a égalité entre les classes sociales, c’est au moment de l’inceste : ça touche tout le monde, à égalité, partout. »

Corinne Masiero déplore également le renversement de la culpabilité en matière d’inceste :

« C’est à la victime de se démerder à parler, c’est à la victime de se démerder à faire des démarches… C’est comme les femmes battues qu’on oblige à se barrer : ce n’est pas à elles de se barrer, c’est à l’agresseur de se barrer. »

Capture d’écran YouTube.

Corinne Masiero témoigne dans le documentaire Inceste, le dire et l’entendre

Avec ses mots crus, Corinne Masiero résume ce qui lui est arrivé de la part d’un de ses cousins, décédé depuis. Tout cela durant l’une des émissions matinales les plus écoutées de France, dans le but de briser l’omerta autour de l’inceste.

Cette prise de parole vise également à promouvoir la diffusion d’un documentaire, diffusé le 26 septembre à 23h10 sur France 3, Inceste, le dire et l’entendre. Réalisé par Andrea Rawlins, il veut justement faire comprendre pourquoi tant de familles et en tant que société aussi, on est si prompt à fermer les yeux et les oreilles sur ce crime sexuel.

Inceste, le dire et l’entendre, documentaire réalisé par Andrea Rawlins, diffusé le 26 septembre 2022 à 23h10 sur France 3.

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.