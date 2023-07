De l’horreur, de l’érotisme et du féminisme : voici les 8 films qu’on attend le plus au cinéma cet été 

De Barbie à Oppenheimer en passant par un chef-d’oeuvre iranien ou la Palme d’Or de Justine Triet…

En ce moment, c’est la fête du cinéma : toutes les séances sont accessibles au prix de 5 €. L’occasion de découvrir plusieurs films parmi les plus attendus de l’année comme Asteroid City, signé Wes Anderson, Indiana Jones et Le Cadran de la Destinée ou encore Élémentaire, la dernière production des studios Pixar.

Mais si vous les avez tous déjà vus, ou qu’aucun titre ne vous fait envie : rassurez-vous, l’été fait que commencer, et les salles de cinéma annoncent un joli programme pour les deux prochains mois.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre : le 5 juillet

Pour se mettre dans le bain, quoi de mieux qu’une valeur sûre à découvrir ou redécouvrir en salles dans des conditions exceptionnelles ?

Le 5 juillet, le film culte aux 14 millions d’entrées ressort pour la première fois en salles depuis 2002. L’occasion pour Alain Chabat de dévoiler une version inédite du monologue d’Otis, le tout dans une version restaurée en 4K et un son Dolby.

En attendant, on vous conseille de découvrir la bande-annonce de cette nouvelle version, qui prouve à qui pouvait en doute qu’Alain Chabat n’a pas perdu un cheveu de son humour.

Les ombres persanes : le 19 juillet

On entend beaucoup parler d’Oppenheimer et de Barbie, mais le 19 juillet, le meilleur film de la semaine se sera peut-être pas celui de Christopher Nolan ou de Greta Gerwig. En effet, ce même mercredi 19 juillet sortira Les Ombres Persanes, un film iranien de Mani Haghighi qui risque de vous marquer longtemps.

Porté par les deux brillants acteurs de Leïla et ses frères, le film se déroule à Téhéran, où un homme et une femme découvrent par hasard qu’un autre couple leur ressemble trait pour trait. De cette découverte stupéfiante va naitre une histoire d’amour… et de manipulation.

Oppenheimer : le 19 juillet

La superbe bande-annonce d’Oppenheimer a annoncé avec fracas l’un des films les plus denses et spectaculaires de 2023.

Nouvelle époque, nouvel univers pour Christopher Nolan (Inception, Interstellar, The Dark Knight) dont le nouveau film sera cette fois situé pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de laquelle a explosé Trinity, la première bombe atomique.

Nolan revient aux origines de l’arme de destruction massive avec ce biopic centré sur celui que l’on surnomme « le père de la bombe atomique », J. Robert Oppenheimer. Un rôle complexe entre ambition et doutes existentiels, dont on ne doute pas que Cillian Murphy (Peaky Blinders) saura l’incarner à la perfection. L’acteur, qu’on devine très torturé dans ce rôle, incarne le père de la bombe atomique à différentes périodes de sa vie… de quoi montrer que même le temps n’enlève rien aux angoisses du physicien face à sa propre création.

Barbie : le 19 juillet

Décidément, on peut prévoir un marathon de films le 19 juillet !

Après des mois d’une promotion à n’en plus finir, des photos, des rumeurs et des extraits en veux-tu en voilà, Barbie arrive enfin sur les écrans.

Dans la bande-annonce du film de Greta Gerwig, on découvre Margot Robbie en Barbie plus fausse que nature, qui garde les pieds bien cambrés même une fois hors de ses escarpins poudrés. Ryan Gosling incarne un Ken écervelé crypto-gay, jamais sans ses rollers, et qui veut dormir chez elle pour… il ne sait pas, en fait. Ou encore Issae Rae en Barbie présidente à la Maison Blanche.

L’intrigue présentera une poupée jugée insuffisamment « parfaite » pour son rôle d’archétype irréaliste de la féminité et qui devra donc quitter son univers rose bonbon pour partir à l’aventure dans le monde réel. Barbie sortira au cinéma en France le 19 juillet 2023.

La main : le 26 juillet

Le cinéma d’horreur manque un peu dans cette sélection, vous ne trouvez pas ? Ça tombe bien, le studio A24, à qui l’on doit la production de pépites du genre comme Hérédité, It Follows ou The Witch revient dans les salles françaises avec son nouveau cauchemar, sobrement intitulé La Main.

Dans La Main, on suit un groupe d’amis qui découvre comment conjurer les esprits à l’aide d’une mystérieuse main hantée. Progressivement, ils deviennent accros à ce nouveau frisson, jusqu’à ce que l’un d’entre eux aille trop loin et ouvre la porte du monde des esprits, les obligeant à choisir à qui faire confiance : aux morts ou aux vivants.

Reality : 16 août

Après Euphoria et White Lotus, Sydney Sweeney a enfin décroché son premier rôle principal au cinéma dans un thriller haletant réalisé par la cinéaste américaine Tina Satter et inspiré d’une histoire vraie.

Le 3 juin 2017, Reality Winner, vingt-cinq ans, est interrogée par deux agents du FBI à son domicile. Cette conversation d’apparence banale parfois surréaliste, dont chaque dialogue est tiré de l’authentique transcription de l’interrogatoire, brosse le portrait complexe d’une milléniale américaine, vétérane de l’US Air Force, professeure de yoga, qui aime les animaux, les voyages et partager des photos sur les réseaux sociaux. Pourquoi le FBI s’intéresse-t-il à elle ? Qui est vraiment Reality ?

Autant de mystère qui expliquent notre curiosité pour ce film qui sortira en salles le 16 août.

Strange Way of Life : 16 août

Vous le savez peut-être : Pedro Almodóvar avait failli réaliser le film Brokeback Mountain, mais c’est finalement Ang Lee qui l’a fait. Au grand dam du cinéaste espagnol qui estime que le résultat manquait de chair, d’animalité et de sexe.

Strange way of life de Pedro Almodovar est la première production à impliquer Saint Laurent // Source : Capture d’écran Instagram

C’est pourquoi il sort prochainement son propre western queer, Strange Way of Life, avec Pedro Pascal, co-produit par la maison Saint Laurent (dont le directeur artistique Anthony Vaccarello assure aussi le rôle de chef des costumes pour le film).

Strange Way of life de Pedro Almodóvar devrait durer 30 minutes et raconte l’histoire d’un certain Silva, interprété par zaddy Pedro Pascal, qui rend visite à son ami shérif Jake, joué par Ethan Hawke. Sauf qu’ils seraient peut-être bien plus qu’amis…

Anatomie d’une chute : le 23 août

Elle était en première place des films de femmes au Festival de Cannes que l’on était le plus impatient de découvrir. Le samedi 27 mai, le jury nous a finalement donné raison, consacrant le travail de Justine Triet en lui remettant la Palme d’Or.

anatomie d’une chute // Source : les films pélleas

Après Victoria et Sibyl, la réalisatrice est de retour avec l’intrigant Anatomie d’une chute. Au sein d’une famille vivant depuis peu à la montagne loin de tout, le père, Samuel, est retrouvé mort. C’est sur sa femme, Sandra, que se posent les doutes des enquêteurs. Elle est inculpée, malgré le mystère d’une mort dont on ne sait si elle relève du meurtre ou du suicide. Un an plus tard, Daniel, leur fils malvoyant de 11 ans, assistera au procès de sa mère, que le synopsis présente comme une « véritable dissection du couple »…

Et vous, quel film avez-vous hâte de voir cet été ?

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.