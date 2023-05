Une nouvelle version géniale du monologue d’Otis dans Astérix et Obélix a été dévoilée

À l’occasion de son passage dans l’émission Beau geste sur France 2, Alain Chabat a dévoilé une rallonge du célèbre monologue, et a annoncé une chouette nouvelle pour la fan du film.

Qui n’a jamais essayé de réciter le monologue d’Édouard Baer au détour d’une soirée, en étant plus ou moins alcoolisée ? Eh bien, vous pouvez retourner réviser, parce qu’il existe une version allongée (comme le café), et elle est absolument hilarante.

Le monologue le plus célèbre a le droit à sa version non coupée

Alain Chabat, aka l’une des personnes les plus drôles et talentueuses de France et de Navarre, était l’invité de Pierre Lescure pour son émission culturelle Beau Geste ce dimanche 21 mai.

À cette occasion, il a révélé deux choses géniales : son film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, qui avait fait 14 millions d’entrées à sa sortie au cinéma en 2002, va être rediffusé dans une sélection de salles de cinéma le 5 juillet prochain, et certaines scènes vont être présentées de façon inédite.

À commencer par le monologue d’Otis, joué par Édouard Baer, cultissime. À la question « C’est une bonne situation ça, scribe ? », l’acteur est en roue libre et livre une scène absolument géniale et hilarante.

Et si vous n’avez pas envie d’attendre le 5 juillet prochain pour (re)découvrir le film en version restaurée 4K HDR et au son Dolby Atmos, la voici, en avant-première :

📽 Alain Chabat a offert, pour les dernières minutes de la première saison de #BeauGeste de @pierrelescure sur @France2tv, un extrait de Mission Cleopâtre inédit : le monologue d'Otis dans son intégralité, avant le montage



Alors, vous préférez la version originale ou montée ? pic.twitter.com/aWMpnBpgjB — Benji Medias (@BenjiMedias) May 21, 2023

Bon, bah, il va falloir apprendre cette nouvelle version pour se la péter en soirée !

