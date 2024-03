MeToo cinéma : des sénateurs demandent à Rachida Dati de mettre fin aux fonctions du président du CNC

Lors de son audition au Sénat, Judith Godrèche avait demandé le retrait de Dominique Boutonnat, accusé d’agression sexuelle, de la présidence du CNC. Une demande soutenue par des sénateurs, qui ont envoyé un courrier à Rachida Dati.

Le CNC, « une institution dans laquelle se rendent les producteurs en rigolant car ils vont faire une formation contre les violences sexuelles dans une institution où le président est accusé de violences sexuelles », avait rapporté Judith Godrèche, jeudi 29 février, lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes du Sénat.

Et pour cause, son président Dominique Boutonnat a été mis en examen en février 2021, accusé d’agression sexuelle par son filleul. L’actrice a donc réclamé « le retrait » de ses fonctions.

Un maintien à ses fonctions « honteux » selon les élus

Une demande également effectuée par des sénateurs. Ce vendredi 1er mars, Laurent Lafon, le président centriste de la commission de la culture et Dominique Vérien, présidente centriste de la délégation aux droits des femmes ont envoyé un courrier à la ministre de la Culture Rachida Dati, lui demandant de mettre fin aux fonctions de Dominique Boutonnat.

« Nous partageons sa conviction [de Judith Godrèche, NDLR] quand elle affirme que la confiance est un facteur primordial pour inciter les victimes de ces violences à parler. Nous vous demandons par conséquent de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ses fonctions », écrivent les élus qui ont assisté à l’audition de Judith Godrèche.

Auprès de Public Sénat, Dominique Vérien explique la genèse de ce courrier : « Laurent Lafon avait déjà trouvé honteux que Dominique Boutonnat soit reconduit à la tête du CNC en 2022. Il a vu l’audition de Judith Godrèche et m’a demandée si je voulais faire le courrier avec lui ».

« On a nettement senti lors de la cérémonie des César, une volonté de revenir sur des pratiques anciennes et inacceptables. Cette opération de clarté qu’engage le cinéma ne me semble pas compatible avec le maintien en poste de Dominique Boutonnat », complète Laurent Lafon.

Dominique Boutonnat avait pris ses fonctions à la tête du CNC en 2019. Malgré l’instruction en cours pour agression sexuelle, il avait été reconduit pour un second mandat en 2022.