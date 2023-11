Inceste : 36 sénateurs demandent le maintien de la Ciivise

Alors que cette commission doit prendre fin en décembre, après la remise de son rapport final, 36 sénateurs de la délégation aux droits des femmes, issus de tous les groupes parlementaires, demandent son maintien.

« Un travail titanesque et salvateur » selon les sénateurs. À l’image de 60 personnalités en septembre dernier, c’est dans une lettre ouverte publiée lundi 13 novembre que 36 sénateurs de tous bords demandent à Emmanuel Macron le maintien de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE).

Ils souhaitent le maintien de la commission dans « sa structure actuelle » pour « assurer un suivi vigilant » du sujet et pour donner des préconisations concernant la protection des enfants contre les pédocriminels.

Près de 30 000 témoignages recueillis

Créée en 2021, la Civiise recueille la parole de victimes d’inceste et conseille les pouvoirs publics afin de mieux protéger, à l’avenir, les enfants. Elle doit rendre son rapport final le 20 novembre, et prendre fin le 31 décembre.

« Nous, sénatrices et sénateurs membres de la délégation aux droits des femmes du Sénat, appelons au maintien de cette structure inédite et à la prolongation de ses travaux », ont donc écrit les 36 membres de la délégation. Car depuis sa création début 2021, la commission a recueilli près de 30 000 témoignages de victimes d’agressions sexuelles et d’inceste.

À lire aussi : Édouard Durand : « La CIIVISE répond à un besoin vital, pour les victimes et la société »

Dans le document, les élus se disent « convaincus que sa mission doit se poursuivre, avec les mêmes coprésidents, dans un souci de continuité ». Car selon eux, « l’attente est encore grande de la part des victimes ». D’autant que certains trouvent en la CIIVISE « un espace d’expression bienveillant et reconstructeur (…) Leurs témoignages contribuent à une prise de conscience générale de l’ampleur et des mécanismes des violences sexuelles sur les enfants, qui nourrissent les violences sexistes et sexuelles dans l’ensemble de notre société », expliquent-ils.

En septembre dernier, la CIIVISE avait déjà rendu un premier document accablant. Il révélait que chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, selon la commission. Et parmi ces enfants qui trouvent le courage de dénoncer les violences qu’ils subissent, seuls 8 % d’entre eux ont été crues et protégées quand elles ont parlé, annonçait la commission.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.