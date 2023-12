Le président de l’Ordre des médecins veut changer la loi pour renforcer la lutte contre les violences intrafamiliales

Interrogé mercredi 20 décembre par Le Parisien, François Arnault s’est confié sur son ambition de faire de la lutte contre les violences intrafamiliales une priorité pour 2024.

Dans un entretien pour Le Parisien, repéré par nos consœurs du ELLE, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, François Arnault, a partagé son souhait d’ériger la lutte contre les violences intrafamiliales en priorité pour 2024. « Mon ambition est de tout faire pour mieux détecter ces violences et accompagner ceux qui les subissent » a-t-il déclaré, promettant une meilleure formation des effectifs et un projet de loi pour faciliter les signalements par les médecins.

Un projet de loi pour protéger les médecins qui signalent

« Moins de 5 % des signalements concernant des mineurs en danger proviennent des médecins, dont 2 % des généralistes ». Comment expliquer un chiffre si bas ? Pour le président de l’Ordre des médecins, la crainte de s’exposer à de potentielles poursuites judiciaires y est pour beaucoup. « Le père de l’enfant maltraité, le mari de la victime peut porter plainte pour diffamation devant l’ordre […]. Même si le médecin en sort vainqueur au bout de quelques années, l’impact sur sa vie est immense ».

Pour lever ce frein, mieux protéger les victimes et les praticiens qui signalent, François Arnault entend réviser la loi. « On ne peut admettre que des violences existent et que l’Ordre ne les signale pas » a-t-il martelé auprès du Parisien. Comme le retrace ELLE, le projet de loi qu’il portera vise à désautomatiser les poursuites judiciaires à l’encontre des praticiens : « Lorsqu’une plainte arrivera sur notre bureau, ce sera à nous de dire si elle est recevable ou non », détaille le président auprès du Parisien. « Il n’est pas entendable qu’un médecin se retrouve devant la chambre disciplinaire pour avoir essayé de sauver un enfant. »