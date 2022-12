La rappeuse affirme depuis l’été 2020 que le chanteur de R’n’B Tory Lanez lui a tiré dessus, ce qu’il dément. Se joue maintenant le procès à Los Angeles, où Megan Thee Stallion maintient sa version, en larmes à la barre, racontant combien ce drame lui a fait perdre de confiance, d’amis, et de santé mentale : « Merde, peut-être que je devrais être morte. »

Qui s’intéresse de près ou de loin au hip-hop n’a pu échapper à cette sale histoire d’une immense violence. La rappeuse Megan Thee Stallion (de son vrai nom Megan Pete) a stipulé publiquement, notamment dans un Instagram Live le 20 août 2020, que le chanteur de R’n’B Tory Lanez (Daystar Peterson) lui aurait infligé plusieurs blessures par balle au niveau des pieds. Celui-ci a démenti à travers son album Daystar (bientôt soutenu par ses pairs masculins comme Drake dans le morceau Circo Loco), déclenchant une bataille musicale, médiatique, mais surtout judiciaire. Depuis, les équipes respectives de chacun de ces deux artistes, essayent de discréditer l’autre.

Dans son titre Shots Fired, Megan Thee Stallion raconte sa version de l’histoire.

Le 8 octobre 2020, Tory Lanez a officiellement été accusé d’avoir tiré sur Megan Thee Stallion par les procureurs du comté de Los Angeles. ll risque jusqu’à 22 ans de prison s’il est reconnu coupable de ces trois chefs d’accusation : agression à l’arme à feu semi-automatique, transport d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule, et déchargement d’une arme à feu par négligence grave. C’est dans ce sillage que témoigne aujourd’hui Megan Thee Stallion contre Tory Lanez.

Megan Thee Stallion témoigne au tribunal contre Tory Lanez

La rappeuse a comparu devant le tribunal de Los Angeles le 13 décembre 2022 lors du deuxième jour du procès pour savoir si le chanteur lui a tiré une balle dans le pied le 12 juillet 2020. Dans un tailleur-pantalon violet, couleur symbolique du féminisme, Megan Thee Stallion a témoigné à la barre, comme le rapporte The Hollywood Reporter. Après avoir expliqué qu’elle entretenait une relation intime non-exclusive avec celui-ci, elle a raconté cette affreuse nuit du 11 juillet 2020.

Illustration du procès de l’artiste Mona Shafer Edwards. © Capture d’écran Instagram.

Elle et sa meilleure amie Kelsey Harris étaient à une soirée chez Kylie Jenner, où Tory Lanez les a rejointes avec son agent de sécurité Jauquan Smith. Les quatre ont quitté la soirée dans une même voiture. Les deux amants ont commencé à s’y disputer, si bien que Megan Thee Stallion a demandé à descendre du véhicule : « J’ai commencé à m’éloigner et j’entends Tory crier : « Danse, salope ! » »

Elle a juste eu le temps de voir le chanteur lui braquer une arme dessus, ressentir une immense douleur, puis voir ses pieds en sang, avant de ramper dans une ruelle pour se mettre à l’abri. Ensuite, c’est le trou noir.

« J’aurais aimé qu’il me tire dessus et me tue »

En larmes à la barre du tribunal, la rappeuse explique que l’explosion de sa carrière à ce moment-là (elle venait de sortir un remix de son tube « Savage » avec Beyoncé) aurait peut-être contribué à ce que son amant se sente en insécurité, et à sa volonté à elle d’éventuellement garder le silence sur cette affaire.

Elle raconte également que personne ne croyait à sa version de l’histoire dans l’industrie de la musique, et c’est pour ça qu’elle a d’abord fait croire publiquement qu’elle s’était blessée seule, en marchant sur du verre brisé. Quatre jours après l’incident, elle a finalement raconté sa vérité à la police, tout en redoutant les éventuelles conséquences pour elle comme pour lui : « Je voulais que personne ne meure. Je ne voulais pas mourir. […] Je ne peux même pas être heureuse… J’aurais aimé qu’il me tire dessus et me tue. »

En guise de fin à son témoignage, Megan Thee Stallion évoque combien elle est désormais perçue comme une artiste à problèmes, et donc à fuir dans l’industrie de la musique. Avant de conclure en pleurant que cette agression lui a fait « perdre confiance, perdre [s]es amis, [s]e perdre » : « Merde, peut-être que je devrais être morte. »

En attendant la suite du procès et son verdict, Tory Lanez continue de plaider non coupable.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.