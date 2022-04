Jeffree Star sort son propre flingue rose bonbon et ceci n’est pas une vanne

Le plus controversé des influenceurs beauté Jeffree Star vient de dévoiler le fruit de sa collaboration avec l’armurier Beretta : un pistolet 92FS rose bonbon qui inspire déjà fortement sa communauté.

Après les rouges à lèvres et palettes de fard à paupières, voilà que Jeffree Star se met aux armes à feu. Puisque ses affaires stagnent, voire régressent sur la sphère beauté de YouTube où il a multiplié les dramas avec Tati Westbrook, James Charles, ou encore Shane Dawson, le plus controversé des beauty boys dévoile une collab’ inattendue avec le fabricant d’armes Beretta.

L’inquiétante collab’ Jeffree Star Cosmetics x Beretta pour une arme à feu

En métal orné de détails roses et d’étoiles, signature du scandaleux influenceur, ce pistolet 92FS Jeffree Star Cosmetics x Beretta se loge dans une mallette en cuir assorti, tel un accessoire de mode dernier cri, réalisé par cet armurier de près de 500 ans d’expérience.

Encore suivi par 16 millions de personnes sur YouTube, 14 millions sur Instagram et 6,5 millions sur Twitter (mais il y a encore des gens pour croire que la cancel culture existe…), l’influenceur a présenté en grandes pompes sa nouvelle arme à feu qui n’a rien d’un jouet.

Même si celle-ci n’est pas destinée à une commercialisation en série comme n’importe quelle palette de fards, elle pourrait bien donner des idées à sa jeune communauté, susceptible de faire appel au fabricant Beretta pour se procurer un pistolet.

L’arme à feu Jeffree Star Cosmetics x Beretta reçoit un accueil mitigé

Puisqu’une large partie des États-Unis reste pro-armes à feu, certains fans se sont évidemment réjouis de la sortie de cette arme à feu Jeffree Star Cosmetics x Beretta. Celle-ci a même eu droit à un vlog YouTube dédié pour en découvrir les coulisses de la création. On peut notamment lire en commentaires, massivement dithyrambiques :

«Je ne me suis jamais sentie plus connectée à un influenceur maquillage, des armes, des tatouages, des voitures, de l’élevage, de la musique. Enfin quelqu’un de bien cohérent dans ses intérêts » « L’agriculture… le maquillage… les voitures… les soins de la peau… les armes à feu… Je me sens tellement moins seule en te voyant apprécier ces choses. En tant que vétéran du Corps des Marines, qui aime les voitures et le plein air, qui aime la mode et le maquillage, je me sens tellement représentée. Votre contenu (et vos produits !) sont tellement uniques et appréciés, Jeffree !! » « Juste quand je croyais que Jeffree Star ne pourrait devenir encore plus iconique, voilà qu’il me souffle encore »

D’un autre côté, plusieurs voix se sont élevées contre une telle promotion, comme on peut notamment le lire en commentaires Instagram et Twitter :

« Arrêtez de glorifier les armes à feu. » « Donner la priorité à une telle violence, responsable de la mort de milliers d’enfants innocents, est dégoûtant. » « Tout ce que vous faites, c’est perpétuer la normalisation des abus, de la peur et de la colère. » « Beaucoup de choses improbables se produisent dernièrement, mais Jeffree Star passer du maquillage aux pistolets n’est clairement pas quelque chose que j’ai vu venir »

Jeffree Star et les armes à feu : the simple life

Pourtant, si cette collab’ d’arme à feu rose bonbon peut sembler improbable aux yeux des personnes qui connaissent peu Jeffree Star, elle s’inscrit parfaitement dans son histoire, sa vie quotidienne, et celle de plein de gens aux États-Unis. L’influenceur qui semble résulter d’un mauvais reboot croisant The Simple Life avec Paris Hilton et Joe Exotic de Tiger King a déclaré que ce nouveau pistolet 92FS Jeffree Star Cosmetics x Beretta rejoindrait sa collection d’armes à feu, au Star Yak Ranch, dans le Wyoming, où il garde plus de 100 yaks dans sa ferme.

Historiquement, Jeffree Star a toujours clamé son amour pour les armes à feu, les grosses voitures, et les travaux de la ferme, en plus des modifications corporelles dont le maquillage, les tatouages et les piercings. En mai 2021, il avait notamment posté une vidéo Instagram avec pour légende :

« Les intrus se feront tirer dessus… Les survivants se referont tirer dessus. »

Alors forcément, avec un tel contenu, on finit par rassembler une audience qui nous ressemble. Et celle de Jeffree Star se compte en dizaines de millions de personnes tout excitées par ce nouveau pistolet rose bonbon.

