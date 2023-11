Axl Rose, star des Guns N’ Roses, est accusé d’agression sexuelle

Le musicien est accusé d’avoir agressé sexuellement avec « violences » la mannequin américaine Sheila Kennedy en 1989.

Axl Rose, leader du groupe de rock Guns N’ Roses est accusé d’agression sexuelle. Il est visé par une plainte pour « agression sexuelle » et « violences », déposée mercredi 22 novembre par une mannequin et actrice américaine des années 1980, Sheila Kennedy, a révélé le magazine Rolling Stones.

Axl Rose accusé d’avoir manipulé, contrôlé et agressé avec violences Sheila Kennedy

Les faits se seraient produits en 1989 dans une chambre d’hôtel de New York, après qu’ils se sont rencontrés en boîte de nuit. « Rose avait pris pour cible Kennedy en 1989 quand il était au sommet de sa réussite commerciale » avec le groupe Guns N’ Roses, peut-on lire dans la plainte.

« Rose s’est servi de sa renommée, de son statut et de son pouvoir en tant que célébrité et artiste de l’industrie musicale pour être en mesure de manipuler, contrôler et agresser Kennedy sexuellement et avec violences », continue la plainte rapportée par Rolling Stones. En conséquence de cette agression, Sheila Kennedy a « souffert de détresses émotionnelles, physiques, financières et psychologiques », note encore le document.

Une procédure judiciaire qui a été rendue possible grâce à une loi de l’État de New York, qui permet depuis novembre 2022, mais seulement pour un an, aux victimes de violences sexuelles de porter plainte au civil pour des faits criminels ou délictuels prescrits. C’est grâce à cette législation que la chanteuse Cassie a pu porter plainte contre son ex-compagnon le rappeur P. Diddy, pour multiples faits de violences.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !