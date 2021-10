La bande-annonce de Tiger King 2 est là et c’est encore plus drama que ce qu’on pensait

« Quand vous pensez avoir tout vu, vous n’avez pas encore tout vu… » C’est comme ça que commence la bande-annonce de Tiger King 2 — de retour pour encore plus de drama.

Tiger King, c’est ce documentaire dont tout le monde parlait et qui avait sauvé l’ennui du premier confinement. Il suivait deux personnages principaux dont on ne sait pas s’ils sont réels ou pas, tellement ils sont absurdes.

Réalisé par Eric Goode et Rebecca Chaiklin, Tiger King revient pour une seconde partie le 17 novembre sur Netflix.

Tiger King 2, le retour des gens zinzins

On retrouvera Joe Exotic, de son vrai nom de Maldonado-Passage, ex-propriétaire d’un zoo avec pleins de gros chats en tous genres (des lions, des tigres…), ainsi que Carole Baskin, elle aussi propriétaire d’un zoo.

Dans le premier documentaire, Joe Exotic était arrêté et condamné à 22 ans de prison pour avoir voulu organiser le meurtre de Carole Baskin, son ennemie number one, en plus d’autres charges pour abus d’animaux.

De son côté, Carole Baskin était elle aussi un personnage louche du documentaire. Son premier mari, Don Lewis, avait disparu mystérieusement en 1997 puis avait été déclaré mort en 2002. Dans le premier documentaire Joe Exotic passait son temps à accuser Carole Baskin d’avoir tué son mari et d’avoir fait manger son corps aux lions.

Encore plus de chaos dans Tinger King 2

Dans cette bande-annonce, on entend un appel de Joe Exotic, en prison, et qui explique qu’il est innocent.

« Toutes les personnes de ces zoos sont dehors, en train de faire de l’argent, pendant que je paie le prix pour eux. »

En effet, ses rivaux, eux aussi propriétaires de gros chats, se pavanent sur des terrains de golfs et expliquent à quel point ils sont devenu riches. Ils semblent tous un peu louches et quelque chose nous dit qu’on va en entendre des vertes et des pas mûres sur eux dans cette seconde partie du documentaire….

Cette fois, on dirait que l’on ne se concentrera plus vraiment sur le traitement des animaux mais plutôt sur les affaires louches entres tous les protagonistes de l’intrigue.

Une chose est sûre, il faudra préparer le pop-corn parce que ça risque de vous captiver.

