La Barbie de Margot Robbie aurait son Ken : Ryan Gosling !

Ils sont blonds, ils sont beaux et ils sont bien en chair et en os. Barbie et Ken auront droit à leur propre film et ce sont Ryan Gosling et Margot Robbie qui leur prêteront leurs traits.

On en entend parler depuis quelques temps déjà, de ce film sur la poupée aux cheveux blonds. Mais tout semble catastrophique côté production. Un changement de réalisatrice, d’actrice principale, et un premier refus de Ryan Gosling : le projet n’était pas gagné.

Bonne nouvelle, tout semble être remis sur les rails pour le film Barbie !

Ryan Gosling devrait jouer Ken

D’abord, c’était Amy Schumer qui devait jouer Barbie, puis Anne Hathaway, et c’est finalement l’actrice australienne Margot Robbie qui prêtera ses traits à la poupée.

Pour lui donner la réplique, ça n’est autre que Ryan Gosling, qu’on avait pas vu depuis 2018 dans First Man, qui a été sollicité par les studios.

Après qu’il a refusé une première fois pour cause d’embouteillages dans son agenda, il est finalement en pleines négociations finales avec la Warner, si l’on en croit le site Deadline.

Co-écrit par deux des chouchous d’Hollywood : Greta Gerwig (Lady Bird, Les filles de Docteur March, Frances Ha), et Noah Baumbach (Marriage Story, Les Berkman se séparent), et réalisé par Greta Gerwig, le film devrait débuter son tournage en 2022.

Pour l’heure, le scénario demeure plus que mystérieux, mais il est probable que le film se colore d’idées féministes si l’on en croit l’engagement et les amours de sa co-scénariste et réalisatrice Greta Gerwig.

