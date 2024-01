Nommé aux Oscars 2024 dans la catégorie « meilleur acteur », Ryan Gosling n’a pas caché sa déception de ne pas voir la réalisatrice de « Barbie » Greta Gerwig et l’actrice principale Margot Robbie nommées dans des catégories à titre individuel.

« Il n’y a pas de Ken sans Barbie. » C’est avec ces mots, dans un communiqué relayé par CNN, que Ryan Gosling a dénoncé l’absence de la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig et son héroïne et productrice Margot Robbie, dans les nominations aux Oscars, révélées mardi 23 janvier.

« Il n’y a pas de film sur Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie »

« Dire que je suis déçu qu’elles ne soient pas nommées dans leurs catégories respectives serait un euphémisme », poursuit Ryan Gosling dans son communiqué. Car Greta Gerwig figure dans la catégorie « meilleur scénario adapté » aux côtés de son co-scénariste et mari Noah Baumbach et Margot Robbie, elle, figure dans la catégorie « meilleure photographie », en tant que productrice. Mais elles ne sont pas nommées individuellement en qualité de réalisatrice pour la première et actrice pour la seconde.

« Et il n’y a pas de film sur Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film historique et mondialement célèbre », poursuit Ryan Gosling dans son communiqué, qui lui, est nommé dans la catégorie du meilleur acteur. pour son interprétation de Ken.

« Contre toute attente, avec rien d’autre qu’un couple de poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambe, elles nous ont fait rire. Elles ont brisé nos cœurs, élevé la culture et marqué l’Histoire. Leur travail doit être reconnu, tout comme celui des autres nommés très méritants », a-t-il ajouté.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.