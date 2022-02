Dua Lipa, ou la vengeance du mème de Dua Lipa qui danse mal

Depuis 2018, une partie d’Internet trolle Dua Lipa pour ses débuts où elle dansait bof sur scène, au point que ce soit devenu un mème. Depuis, la chanteuse a nettement progressé comme le prouve sa nouvelle tournée Future Nostalgia Tour.

C’est l’histoire d’une choré molle de Dua Lipa devenu un mème… que la chanteuse reprend des années plus tard, marquant sa brillante évolution.

L’origine du mème de Dua Lipa qui danse mal

Tout a commencé par la chorégraphie qu’elle effectuait sur scène lors de ses performances de son tube One Kiss, en 2018. Elle exécute notamment un mouvement de déhanchés répétitifs avec une certaine mollesse, aussitôt devenu un mème.

Des gens sont même allés jusqu’à réinterpréter cette fameuse séquence chorégraphique en guise de déguisement :

Moqueur, ce mème a amené la chanteuse à remettre en question ses compétences scéniques. Car la barre reste haute pour les popstars féminines : une large partie du grand public s’attend à les voir chanter en live sans fausse note tout en enchaînant les chorés compliquées.

« I love her lack of energy, go girl give us nothing »

Même aux Brit Awards 2018, sur un autre de ses tubes, New Rules, son manque de d’énergie scénique lui a valu un commentaire YouTube (supprimé depuis) lui aussi devenu un mème (qui a même droit à sa propre page sur le média Know Your Mème, sorte d’encyclopédie en la matière de cette part importante de la culture web contemporaine) :

« J’adore son manque d’énergie, vas-y meuf donne-nous rien du tout ! »

Mais ce fameux commentaire, repris partout ou presque sur le Web, a été la goutte de trop qui a fait déborder le vase de la remise en question de la jeune Dua Lipa. Comme elle l’expliquait dans sa coverstory du Vanity Fair étatsunien de juillet-août 2021, la chanteuse a beaucoup été affectée par ce genre de critiques :

« C’est une chose que les gens soient méchants avec vous, mais vous savez que vous avez fait de votre mieux. Mais c’en est une autre quand les gens sont méchants avec vous et que vous savez que vous n’avez pas eu l’occasion d’être la meilleure parce que vous étiez trop occupée à vous étaler partout pour essayer de tout faire en même temps. »

La métamorphose de Dua Lipa en bête de scène pour l’ère Future Nostalgia

En effet, la chanteuse est connue pour être une sacrée bosseuse, comme l’explique très bien cette vidéo du YouTubeur musique Popslay. Ce, depuis la percée de son premier single New Love en 2015, suivie par la longue et harassante exploitation de son premier album éponyme de 2017 à 2019, rythmé de nombreux tubes et collabs (avec notamment Blackpink, Calvin Harris, ou encore Sean Paul).

Alors forcément, elle pouvait parfois paraître peu préparée et épuisée sur scène, et cela se ressentait particulièrement dans certaines danses. Mais pour son deuxième album, Future Nostalgia sorti en 2020 en pleine pandémie, elle a énormément travaillé ses compétences scéniques, de l’occupation charismatique d’espace à la danse.

Et elle avait bien teasé son virage à 180° par sa performance aux MTV EMAs 2019, où ses progrès en danse ont surpris :

Dua Lipa ouvre son Future Nostalgia Tour par un clin d’oeil au mème d’elle qui danse mal

Si la pandémie a retardé ses possibilités de concerts, voilà que Dua Lipa démarre enfin sa tant attendue tournée Future Nostalgia Tour. Pour le coup d’envoi à Miami le 10 février 2022, la chanteuse a évidemment tout défoncé sur scène. Et en bonus, pour réjouir ses fans, prendre sa revanche sur ses trolls, et boucler la boucle d’être devenu un mème Internet, elle a osé s’auto-référencer en reprenant le fameux pas de danse controversé :

SHE DID IT. this is what started the future nostalgia era pic.twitter.com/Cg3UYryMWA — Stream Ava Max (@theIookofdanger) February 10, 2022

Preuve s’il en fallait que Dua Lipa maîtrise de mieux en mieux son image, y compris avec humour. I love her excess of energy, go girl give us EVERYTHING!

