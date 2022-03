Une meuf cannibale, Timothée Chalamet, Luca Gudagnino : on signe pour Bones & All

Quelques années après Call Me By Your Name, Timothée Chalamet rejoint le réalisateur Luca Guadagnino, mais pour un film d’horreur cette fois-ci. Ça s’appelle Bones & all et ça réunit toutes nos passions !

Sorti en 2018, Call Me By Your Name a fait l’effet d’un raz-de-marrée dans le cœur de tous les romantiques, révélant par la même Timothée Chalamet, dont la carrière a explosé depuis.

Quatre ans après leur premier film ensemble, Luca Guadagnino et Timothée Chalamet se retrouvent à l’occasion d’un film d’horreur.

Et rien ne pourrait nous faire plus plaisir.

Bones & All, le nouveau film d’horreur de Luca Guadagnino

Si ce sont ses romances qui ont fait le plus parler d’elles, comme A Bigger Splash et Call Me By Your Name, Luca Guadagnino s’intéresse aussi de près à l’horreur. Et elle le lui rend bien.

Fier réalisateur du pourtant décrié remake de Suspiria (chef-d’œuvre de Dario Argento, qu’on a personnellement trouvé absolument fantastique), le cinéaste italien remet le couvert du frisson avec Bones & All, adapté d’un roman de Camille DeAngelis.

Aux côtés de Chalamet, on y retrouvera Taylor Russell Mckenzie, lumineuse actrice de Waves ou encore de Words on Bathroom Walls, qui campera ici le rôle de Maren Yearly, une jeune fille de seize ans.

Image tirée du film Waves, de Trey Edward Shults, via Allociné

Elle parcourt le pays dans l’espoir de retrouver son père et espère ainsi comprendre pourquoi elle a tué bon nombre de ses amis, pour les dévorer.

Un pitch cannibale qui n’est pas sans rappeler celui de Grave, de Julia Ducournau, qui s’est attiré tous les honneurs en 2016.

Pour l’heure, aucune date de sortie au cinéma n’a été fixée mais cela ne devrait plus tarder.

Crédit photo à la Une : Bones & All via Allociné