Quatre choses à savoir sur les orgasmes multiples

Levons le voile sur un type d’orgasme qui gagne à être connu : les orgasmes multiples. De quoi s’agit-il et comment les provoquer ? Voici les quatre choses à savoir pour améliorer votre culture G et se faire plaisir.

Peut-être en avez-vous déjà entendu parler ou les avez-vous déjà expérimentés ? Ou alors l’association des mots « orgasmes » et « multiples » vous laisse aussi dubitative que l’existence des licornes ou celle de l’Atlantide ? Dans tous les cas, ce type d’orgasme plutôt méconnu mérite quelques explications… Voici les quatre choses à savoir pour comprendre — et provoquer ! — ce grand frisson à répétition.

L’orgasme multiple, qu’est-ce que c’est ?

Commençons par une très bonne nouvelle : si vous possédez un clitoris, vous avez la possibilité physiologique d’enchaîner plusieurs orgasmes d’affilée. En effet, contrairement à la plupart des détenteurs de pénis, vous ne connaissez pas de « période réfractaire » : ce moment plus ou moins long après l’éjaculation où toute stimulation est vaine, car monsieur a besoin d’un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Le clitoris, lui, peut théoriquement repartir pour un deuxième tour de manège, voire un troisième, voire une dizaine pour les plus chanceuses…

C’est ce que l’on appelle les orgasmes multiples : soit plusieurs orgasmes qui s’enchaînent très rapidement, soit plusieurs orgasmes au cours d’un même rapport, avec des petites pauses entre chacun. En effet, le clitoris est un organe merveilleux qui possède plus de 10 000 fibres nerveuses ! À titre de comparaison, si vous caressez la paume de votre main, vous n’activez que 3 000 terminaisons nerveuses. Mais c’est aussi ce qui fait du clitoris un petit être très sensible, qui peut même devenir douloureux après avoir été sollicité. Pas de panique : c’est parce que les tissus se sont gonflés de sang lors de l’excitation. Il suffit de faire une pause avant de s’y remettre…

Quelle est la recette magique pour provoquer les orgasmes multiples ?

Il n’y a pas de grand secret : pour se donner ou recevoir des orgasmes, il faut déjà savoir ce qui nous donne du plaisir, et donc bien connaître son corps. Chacune est différente ! Certaines jouissent en touchant leurs seins, leur nuque ou leur coude, ou tout simplement en écoutant une belle voix leur lire des textes chauds bouillants… Il y a des milliers de manières d’atteindre le fameux orgasme.

Comment reconnaître un orgasme ?

Cet apprentissage progressif du plaisir passe principalement par… la masturbation. Un grand philosophe antique a dit : « Connais-toi toi-même ». Il ne pensait sans doute pas à une application aussi concrète de sa pensée, mais plus vous vous connaîtrez, plus il sera facile, avec un peu de pratique, d’enchaîner plusieurs orgasmes seule, ou à deux, ou plus si affinités. Explorez votre corps et donnez-vous des orgasmes en solo !

Place à la pratique : les sexologues recommandent de varier les manières de vous faire grimper au rideau et de ne pas hésiter à sortir de votre habituel tête-à-tête avec votre main droite (ou gauche, ou les deux si vous êtes ambidextre, veinarde). Notamment, ils proposent de tester les différents plaisirs que peuvent provoquer des sextoys.

Vous avez compris le principe : une fois le premier orgasme atteint, continuez ce qui vous fait kiffer, il est très probable qu’un deuxième arrive dans pas trop longtemps.

Est-ce seulement réservé aux détentrices de clitoris ?

Contrairement à une idée reçue et encore largement répandue, non, les orgasmes multiples ne sont pas réservés aux femmes ! Rappelez-vous de la fameuse « période réfractaire » après l’éjaculation : sa durée peut être de quelques minutes ou de plusieurs heures, selon l’âge, la santé, l’entraînement… Aussi, si cette période est courte, elle permet de repartir pour un tour et d’enchaîner avec un second orgasme.

Il est également possible pour certains hommes, avec de l’entraînement et de l’expérience, de dissocier consciemment l’orgasme de l’éjaculation. Comme c’est cette dernière qui provoque la période réfractaire, il est théoriquement possible d’avoir un deuxième orgasme dans la foulée !

De façon surprenante, la question de l’orgasme multiple masculin est encore assez peu étudiée. Il reste probablement plein de choses à explorer… et notamment le plaisir prostatique, qui lui aussi peut mener à l’orgasme.

La dernière chose… et la plus importante

La recette de l’orgasme multiple ne serait pas complète sans cet ingrédient indispensable : le lâcher-prise. Ne vous mettez pas la pression, ce n’est ni une course, ni une compétition. Il n’y a pas d’orgasmes meilleurs que d’autres. L’important est de s’écouter et de connaître son corps et ses envies !

Que ce soit en solo ou avec un ou des partenaires, rappelez-vous qu’un orgasme, avant d’être physique, est surtout psychologique. Ne vous prenez pas la tête ! Et dites-vous que la bonne nouvelle, c’est qu’avec le temps et l’expérience, vous aurez plus d’orgasmes, et sans doute davantage d’orgasmes multiples…

