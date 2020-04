Tu détestes telle actrice ? Mais t’es-tu déjà demandé pourquoi ?

Je trouve que ce qui est peut être agaçant chez une actrice en dehors des films c'est que parfois sur les plateaux télé elles en font des tonnes : rire bruyamment, faire des blagues... pour montrer justement qu'elles sont hyper détendues et "cool girls". Qu'elles ont confiance en elles etc.

Avant qu'on m'attrape, justement je ne remarque pas ça chez les mecs. Les acteurs sur les plateaux de Late Show paraissent presque timides parfois et c'est l'animateur qui doit les "chauffer". Parfois je suis même mal à l'aise pour le mec tellement il a l'air timide ou gêné.

Justement je regardais une interview de Ben Affleck il y a quelques jours et c'est tout juste s'il ne bégayait pas. Là où les femmes vont se mettre en avant, raconter des anecdotes qui n'intéressent qu'elles de manière hyper dramatisée ("OH MY GOD AND THEN MY CAR HAD DISAPPAEARED!!!! But I was actually drunk HAHAHAHA!!!"), parler de gaffes sur le plateau...

Ou alors elles font des genres de sous-entendus sexy au présentateur pour faire genre "j'ai aucun problème à parler de sexe en public".



Bon c'est sympa et selon qui raconte ça peut passer, sinon je lève les yeux au ciel.



Il y a aussi des actrices très cool qui font des interviews agréables sans en faire des tonnes. C'est un peu le concours de l'actrice qui sera la plus "cool girl", celle qui a une personnalité davantage attribuée aux mecs (rire fort, faire des blagues, n'avoir aucune pudeur verbale) mais qui est aussi hyper méga sexy (toutes ces meufs qui manquent de se casser la gueule sur le plateau avec leurs 12cm ou les robes moulantes trop courtes alors qu'elles vont être assises tout le long).

Je m'en fiche qu'elles portent du 12cm et des robes courtes mais ça illustre bien le côté tape à l'oeil de leur prestation télé et qu'elles sont dans un rôle.

C'est pas le fait qu'elles soient dans un rôle qui m'agace.

C'est plus ce côté exubérant en interview pour essayer de prouver au public qu'on vaut quelque chose (et je peux comprendre qu'une femme soit terrifiée à l'idée de passer pour une potiche et se mette à faire l'inverse mais du coup on tombe dans la travers opposé).



Il y a sûrement des mecs pénibles aussi en interview mais je remarque plutôt ce trait chez les femmes. Pas toutes les femmes.