Strangers Things saison 4 : les fantasmes de la rédac (sur les majeurs, hein)

La saison de la série Stranger Things vient de tout juste se terminer, et plutôt que de vous parler des plot twists et de la future saison 5, on a décidé, en article collaboratif, de vous parler de ceux qui nous ont fait frétiller du frifri chez Madmoizelle, Numerama et Frandroid. Yep, vous allez faire quoi ?

Ça y est, l’Upside Down se met en pause jusqu’à la sortie de la prochaine saison, en 2023. Et pour une fois, on est toutes à peu près d’accord pour dire qu’on a adoré les épisodes, et qu’on a hâte de voir les prochains. Disons que ça change de la saison 3 qui était aussi pourrave qu’une boîte de céleris rave réchauffée dans le micro-ondes d’une station service.

Si vous lisez Madmoizelle depuis un petit moment, vous vous souvenez peut-être qu’on adorait partager avec vous nos fantasmes complètement couillons sur des personnalités publiques. On recommence cette fois avec le casting presque au complet de Stranger Things, parce que pourquoi pas, on a aussi le droit de fantasmer sur des rockeurs chevelus ou des montres plein de lianes, qui sommes-nous pour juger après tout.

Ah oui et avant qu’on appelle la police : on ne va pas fantasmer SUR DES ENFANTS VOYONS, on va parler ici que des personnages adultes, vous vous en doutez bien. Ah et faite gaffe, y a des spoilers ici, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.

Pour Audrey (Madmoizelle) : le charme russe d’Enzo / Dmitri Antonov (Tom Wlaschiha)

Dmitri Antonov / Tom Wlaschiha / STranger Things

Moi, dans cette saison, mon crush se porte sur le côté slave de la série. Habituellement, je déteste les blonds, et je ne craquais pas du tout sur lui quand il avait le rôle de gardien de la prison en Russie, mais du moment qu’il s’est retrouvé dans la même situation qu’Hooper, ça m’a donné des envies de me lancer dans des collections de matriochkas à afficher sur ma cheminée. Son côté rebelle, un peu crado pour la bonne cause, son coup cœur amical pour Hooper, sa loyauté et son regard perçant de mec qui voit loin dans la neige m’ont donné des petites vapeurs qui peuvent facilement réchauffer n’importe qui en Sibérie.

Pour Nino (Numerama) : la maladresse attachante de Robin (Maya Hawke)

Robin / Maya Hawke / Stranger Things

Apparue dans la saison 3 de Stranger Things, elle m’a tout de suite plue. Son petit costume de marin, ses cheveux courts ondulés, son air hautain et son sarcasme. Au fil des épisodes, elle s’est avérée être plus intelligente que ces deux abrutis de Steve et Dustin. Elle a carrément craché à la tête d’un soldat Russe.

Badass, on vous dit.

En plus d’être super drôle, elle est aussi courageuse. Dans la saison 4, elle est adorablement maladroite et totalement lesbienne (Nancy, fais un effort et ouvre les yeux, ÉVIDEMMENT qu’elle est super gay et pas du tout amoureuse de Steve ??). Elle est prête à se lancer les yeux fermés pour accompagner Steve et Nancy dans leur aventure et pour aller balancer des cocktails Molotov sur cette immonde personnage qu’est Vecna. Vraiment trop badass. Et elle s’habille vraiment trop bien. Bref, Robin est adorable, maladroite, intelligente, trop jolie, a un sens de l’humour et du style incomparable et elle n’a peur de rien. Enfin, sauf de la rage.

Pour Louise (Numerama) : son crush sur Nancy (Natalia Dyer) et ses cheveux

Nancy / Natalia Dyer / Stranger Things

Sans elle, on aurait pas eu la scène la plus badass de la saison 4, je parle bien évidemment de mon crush Nancy avec son fusil qui ne recule devant aucun obstacle. Et c’est ça que j’apprécie chez Nancy (en plus de son brushing parfait et de son amitié avec Robin), elle est pour moi le personnage le plus entreprenant de cette saison et n’hésites pas à mettre au point des plans élaborés pour sauver celleux qu’elle aime (viens me sauver en fait Nancy !)

Pour Coralie (Madmoizelle) : son crush sur Vecna (quand il a sa forme de 001)

Henri aka 001 aka Vecna / Jamie Campbell Bower / Stranger Things

On parle bien du personnage de Vecna avant qu’il devienne Vecna à proprement parler. D’accord, les tentacules peuvent être un fantasme pour beaucoup, mais j’avoue que je ne mange pas de ce pain-là.

Moi, mon crush, il est vraiment pour la version 001, la version pré-grosse-colère-d’Eleven, la version labo du personnage. Je ne sais pas si c’est son air mystérieux et faussement posé, sa voix grave, ses fossettes fort charmantes ou sa petite mèche sur le côté, mais impossible pour moi de rester indifférente à son charme. Le petit bonus, c’est toute l’histoire autour du personnage, son évolution, et, on ne va pas se mentir, son côté torturé et son sentiment de décalage avec le reste du monde qui le rend attachant (et un poil sexy). Après, le coup de cœur est clairement physique – les sociopathes qui tordent les membres de leurs victimes et leur crèvent les yeux, c’est pas trop mon truc.

Pour Manon (Madmoizelle) : Hopper (David Harbour) et le meilleur glow up

Hopper / David Harbour / Stranger Things

Dans les saisons précédentes, Hopper, c’était le gars un peu gauche, avec une grosse moustache et des chemises à fleurs, enfin ça, c’est quand il n’avait pas son uniforme de flic bien dégueu. Dans la saison 4, depuis qu’il a frôlé la mort et qu’il est enfermé dans un camp russe avec des matons qui n’ont pas l’air d’avoir eu une enfance facile, il s’est transformé. De loser, il est devenu limite sex-symbol, un glow up digne de ce nom. Et forcément, je n’y suis pas insensible. Est-ce que j’ai un souci avec les mecs un peu badass, crados et avec un passé torturé ? Peut-être.

Pour Sérine (Frandroid) : Eddie le rockeur (Joseph Quinn)

Eddie / Joseph Quinn / Stranger Things

En regardant la dernière saison de la série Stranger Things, j’ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage d’Edward Munson, dit Eddie. Je ne sais pas si c’est les cheveux longs, le côté geek ou le musicien, mais j’ai tout de suite accroché avec lui. Il m’a rappelé mes crushs de mes années lycée où j’ai eu ma période métal goth. Malgré le fait qu’il a l’air d’un cinglé, c’est une personne qui a un grand cœur et qui est très gentille. Finalement, c’est peut-être le mélange de tout ça qui m’a fait craquer comme toute la twittosphère. Petite mention à l’acteur Joseph Quinn qui joue très bien son rôle.

Et vous, c’est qui votre fantasme dans cette nouvelle saison ?

