Coupe du Monde de Football : après son baiser forcé sur Jenni Hermoso, Luis Rubiales démissionnera-t-il ?

Après la victoire de l’Espagne face à l’Angleterre lors de la Coupe du Monde féminine de Football, le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) Luis Rubiales a embrassé par surprise l’attaquante Jenni Hermoso. Elle demande des « sanctions exemplaires » contre celui qui dévrait présenter sa démission le 25 août 2023 au soir. C’est tout un match contre le machisme qui se joue.

Quand un pays emporte la Coupe du Monde féminine de football, on devrait s’attendre à des effusions de joie, mais pas une agression sexuelle retransmise en direct à l’international. Pourtant, après le triomphe de l’Espagne face à l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du Monde féminine de Football, le président de Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a embrassé sur la bouche par surprise la joueuse Jenni Hermoso, au moment de la remise du trophée, sur le podium de l’ANZ Stadium de Sydney en Australie le 20 août 2023. L’attaquante a aussitôt dit « ne pas avoir aimé », avant de tenter d’apaiser les choses lors d’une conférence de presse, et parler d’un « un geste naturel d’affection et de gratitude » qui puait l’élément de langage sorti tout droit d’une réunion de crise qu’on lui aurait imposée. Mais trop tard, l’affaire Rubiales était lancée, et a largement dépassé les frontières du football espagnol.

Après avoir calmé le jeu, Jenni Hermoso exige des « mesures exemplaires » contre Luis Rubiales

Le 23 août, Jenni Hermoso a communiqué publiquement que le syndicat FUTPRO dédié exclusivement au football au féminin assurerait sa défense. Celui-ci réclame des « mesures exemplaires » à l’encontre de Luis Rubiales : « Il est nécessaire de continuer à avancer dans la lutte pour l’égalité, une lutte que nos joueuses ont menée avec détermination », relaie EuropaPress.

Le secrétaire d’État aux sports espagnol prêt à porter l’affaire devant le tribunal

Même le gouvernement espagnol s’en est mêlé : Víctor Francos, le secrétaire d’État aux sports, a déclaré envisager de prendre des mesures si la Real Federación Española de Fútbol ne le faisait pas, comme porter l’affaire devant le tribunal administratif des sports, a-t-il expliqué à la radio espagnole Cadena Ser.

La FIFA ouvre une enquête sur l’affaire du baiser de Luis Rubiales imposé à Jenni Hermoso

Le 24 août, la Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le patron de la Real Federación Española de Fútbol « pour les faits qui se sont déroulés le 20 août au terme de la finale de la Coupe du monde féminine », comme le rapporte Le Monde.

Luis Rubiales devrait annoncé sa démission le 25 août au soir

Et voilà enfin que le 25 août, la fédération espagnole de football a annoncé tenir une assemblée générale extraordinaire, le soir-même, afin de décider de l’avenir de son président, le controversé Luis Rubiales. Plusieurs médias espagnols prévoient qu’il devrait y annoncer sa démission. Car, outre le baiser forcé, on lui reproche de s’être montré trop tactile avec les joueuses en général, et même de s’empoigner les parties génitales en guise de geste de célébration durant la finale, alors qu’il était dans la même loge que la reine Letizia, l’infante Sofia, et les autorités internationales. Plus qu’une compétition de ballon, c’est peut-être un match contre le machisme que s’apprêtent à gagner également les footballeuses espagnoles.

